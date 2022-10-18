Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент Хорватии Миланович не поддержал идею подготовки ВСУ... 17:52
Сценарист приквела «Игры престолов» удивилась популярности... 17:51
США хотят санкциями осложнить военно-техническое сотрудничество России... 17:51
NYT: американские избиратели считают, что демократия в США... 17:49
Призер ОИ Гаврилов назвал невозможным получение «Золотого... 17:46
Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген... 17:43
В Тульской области трехлетний мальчик умер из-за врачебной ошибки 17:43
Два сотрудника ГИБДД погибли в автоаварии в Оренбургской... 17:42
В Белоруссии запретили разрезать для продажи тушки птиц... 17:42
ВТБ: каждый десятый россиянин покупает жилье в ипотеку, чтобы... 17:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

«Самое время порвать все отношения». В Думе отреагировали на действия Таллина

Парламент Эстонии осудил спецоперацию и объявил террористическим «российский режим»

close
100%
Здание парламента Эстонии

Здание парламента Эстонии

Global Look Press
Парламент Эстонии единогласно признал «режим» в РФ террористическим. В резолюции значится, что власти «сделали Россию самой большой угрозой миру во всем мире». При этом ряд поправок к итоговому документу отклонили – среди них были призывы к НАТО и ЕС немедленно разорвать дипломатические отношения с Москвой и не давать россиянам получать убежище в странах Европы. В Госдуме также предложили «порвать» с Эстонией отношения.

Рийгикогу (парламент) Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание ERR.

Все 88 депутатов эстонского парламента проголосовали в поддержку резолюции единогласно.

Эстония осуждает проведение РФ специальной военной операции на Украине. Кроме того, парламент республики заявил, что «никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов».

«Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире. <...> Рийгикогу [парламент] объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор», — говорится в законопроекте.

Ряд поправок к резолюции был отклонен. В их числе — призыв к странам НАТО и Евросоюзу о немедленном разрыве дипотношений с РФ, призыв не позволять российским гражданам просить политическое убежище в Европе и призыв к властям Эстонии закрыть границы с Россией и разорвать все пограничные договора.

Реакция в Думе

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов призвал разорвать дипломатические отношения с Эстонией.

«Самое время порвать все отношения с Эстонией и объявить все ранее существующие договоры и соглашения недействующими, включая признание Эстонии независимым государством», — прокомментировал решение эстонского парламента российский депутат от «Единой России».

Торговый баланс

Накануне РИА Новости сообщили, что в Эстонии по состоянию на июнь 2022 года уровень торговли с РФ вернулся на уровень, имевшийся до начала военных действий на Украине.

Импорт российских товаров в республику даже вырос на 11%, а экспорт эстонских в РФ – на 19%.

В августе главный экономист крупнейшего банка Прибалтики, эстонского филиала шведского Swedbank Тыну Мертсина заявил, что экспорт товаров эстонского происхождения в Россию в июне 2022 года сократился на 23% и на 22% с начала года. Импорт из России в июне также сократился, отметил он.

Доля импорта Эстонией древесины и лесоматериалов из России за первые полгода 2022 года выросла, но резко снизился уровень поставок российских удобрений – с 60% в 2021 году до 9% в 2022-м.

Тем не менее, 15 сентября правительство Эстонии приняло решение о прекращении действия соглашения о таможенном сотрудничестве с РФ. Оно будет действовать еще полгода. 16 октября Эстония закрыла свои порты для российских судов. Соответствующее решение принял эстонский Департамент транспорта.

Также правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому в качестве ограничительной меры против Москвы страна с 1 января 2023 года запретит покупку природного газа из России, сообщил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

Вслед за Латвией

11 августа Сейм Латвии первым в ЕС признал РФ государством-спонсором терроризма.

Председатель комиссии латвийского парламента по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия долгие годы прямо и косвенно поддерживает террористические режимы и организации.

«На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий, аморальный и противоправный», — говорится в принятом заявлении сейма. Достигая политических целей войной, Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и ее Вооруженные силы, а также парализовать государственную дееспособность», — заявил латышский парламентарий.

Кроме того, с 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы от третьих стран.

«С 00:00 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через внешние границы для граждан Российской Федерации, независимо от того, какой страной выдана шенгенская виза. <...> Призыв к российским гражданам такой: не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — заявил эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+