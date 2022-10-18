«Самое время порвать все отношения». В Думе отреагировали на действия Таллина

Рийгикогу (парламент) Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание ERR.
Все 88 депутатов эстонского парламента проголосовали в поддержку резолюции единогласно.
Эстония осуждает проведение РФ специальной военной операции на Украине. Кроме того, парламент республики заявил, что «никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов».
«Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире. <...> Рийгикогу [парламент] объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор», — говорится в законопроекте.
Ряд поправок к резолюции был отклонен. В их числе — призыв к странам НАТО и Евросоюзу о немедленном разрыве дипотношений с РФ, призыв не позволять российским гражданам просить политическое убежище в Европе и призыв к властям Эстонии закрыть границы с Россией и разорвать все пограничные договора.
Реакция в Думе
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов призвал разорвать дипломатические отношения с Эстонией.
«Самое время порвать все отношения с Эстонией и объявить все ранее существующие договоры и соглашения недействующими, включая признание Эстонии независимым государством», — прокомментировал решение эстонского парламента российский депутат от «Единой России».
Торговый баланс
Накануне РИА Новости сообщили, что в Эстонии по состоянию на июнь 2022 года уровень торговли с РФ вернулся на уровень, имевшийся до начала военных действий на Украине.
Импорт российских товаров в республику даже вырос на 11%, а экспорт эстонских в РФ – на 19%.
В августе главный экономист крупнейшего банка Прибалтики, эстонского филиала шведского Swedbank Тыну Мертсина заявил, что экспорт товаров эстонского происхождения в Россию в июне 2022 года сократился на 23% и на 22% с начала года. Импорт из России в июне также сократился, отметил он.
Доля импорта Эстонией древесины и лесоматериалов из России за первые полгода 2022 года выросла, но резко снизился уровень поставок российских удобрений – с 60% в 2021 году до 9% в 2022-м.
Тем не менее, 15 сентября правительство Эстонии приняло решение о прекращении действия соглашения о таможенном сотрудничестве с РФ. Оно будет действовать еще полгода. 16 октября Эстония закрыла свои порты для российских судов. Соответствующее решение принял эстонский Департамент транспорта.
Также правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому в качестве ограничительной меры против Москвы страна с 1 января 2023 года запретит покупку природного газа из России, сообщил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.
Вслед за Латвией
11 августа Сейм Латвии первым в ЕС признал РФ государством-спонсором терроризма.
Председатель комиссии латвийского парламента по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия долгие годы прямо и косвенно поддерживает террористические режимы и организации.
«На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий, аморальный и противоправный», — говорится в принятом заявлении сейма. Достигая политических целей войной, Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и ее Вооруженные силы, а также парализовать государственную дееспособность», — заявил латышский парламентарий.
Кроме того, с 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы от третьих стран.
«С 00:00 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через внешние границы для граждан Российской Федерации, независимо от того, какой страной выдана шенгенская виза. <...> Призыв к российским гражданам такой: не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — заявил эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу.