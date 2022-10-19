Военная операция РФ на Украине. День 238-й

Энергодар полностью обесточен из-за удара HIMARS, повреждена подстанция «Луч», администрация города и мост. Ведутся восстановительные работы – власти.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. По предварительным данным, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.
Несколько стран Еврсосоюза не дают ввести санкции против России в отдельных областях, пишет The New York Times. Бельгия ограждает введение ограничений против российских алмазов, Греция пытается сохранить возможность перевозить российскую нефть, а Франция и некоторые другие страны ЕС продолжают импортировать российское ядерное топливо.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. Ранее его высказывание об убийстве русских вызвало резонанс, отозвавшийся осложнением отношений Москвы и Астаны.
Участие осужденных в боевых действиях соответствует «духу Конституции», считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, каждый гражданин России имеет право на защиту родины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя сказать о создании нового федерального округа из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку в регионах наблюдается «особенное положение».
Итальянцы не уверены в целесообразности вооружения Украины, пацифистские настроения в обществе усиливаются — посол России в Италии Сергей Разов.