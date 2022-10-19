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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 238-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 238-й день

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Инженерная техника подразделений Южного военного округа (экскаватор одноковшовый войсковой ЭОВ-3523 на спецшасси КамАЗ-53501) во время оборудования позиций на Запорожском направлении

Инженерная техника подразделений Южного военного округа (экскаватор одноковшовый войсковой ЭОВ-3523 на спецшасси КамАЗ-53501) во время оборудования позиций на Запорожском направлении

РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что пока рано говорить о создании федерального округа из новых регионов РФ. Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Врублевского, попавшего в скандал из-за слов о русских. Некоторые страны ЕС при обсуждении новых санкций против РФ не соглашаются на ограничения в выгодных им отраслях промышленности, сообщила газета The New York Times. Глава СПЧ Фадеев заявил, что участие заключенных в спецоперации соответствует «духу Конституции». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:57

8:35

Энергодар полностью обесточен из-за удара HIMARS, повреждена подстанция «Луч», администрация города и мост. Ведутся восстановительные работы – власти.

8:25

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. По предварительным данным, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

8:13

Комплекс РЭБ «Леер-3».

8:11

Несколько стран Еврсосоюза не дают ввести санкции против России в отдельных областях, пишет The New York Times. Бельгия ограждает введение ограничений против российских алмазов, Греция пытается сохранить возможность перевозить российскую нефть, а Франция и некоторые другие страны ЕС продолжают импортировать российское ядерное топливо.

8:08

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. Ранее его высказывание об убийстве русских вызвало резонанс, отозвавшийся осложнением отношений Москвы и Астаны.

8:07

Участие осужденных в боевых действиях соответствует «духу Конституции», считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, каждый гражданин России имеет право на защиту родины.

8:05

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя сказать о создании нового федерального округа из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку в регионах наблюдается «особенное положение».

8:02

Итальянцы не уверены в целесообразности вооружения Украины, пацифистские настроения в обществе усиливаются — посол России в Италии Сергей Разов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 238-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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