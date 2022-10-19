19 октября 2022, 08:23 Политика Военная операция РФ на Украине. День 238-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 238-й день Михаил Родионов

close 100% Инженерная техника подразделений Южного военного округа (экскаватор одноковшовый войсковой ЭОВ-3523 на спецшасси КамАЗ-53501) во время оборудования позиций на Запорожском направлении РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что пока рано говорить о создании федерального округа из новых регионов РФ. Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Врублевского, попавшего в скандал из-за слов о русских. Некоторые страны ЕС при обсуждении новых санкций против РФ не соглашаются на ограничения в выгодных им отраслях промышленности, сообщила газета The New York Times. Глава СПЧ Фадеев заявил, что участие заключенных в спецоперации соответствует «духу Конституции». «Газета.Ru» ведет хронику событий.