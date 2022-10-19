Послу Украины в Казахстане не простили слова об убийстве русских

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, был освобожден от своей должности указом украинского президента Владимира Зеленского. Ранее в интервью казахстанскому блогеру Врублевский заявил, что «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям». В МИД РФ заявили, что так может говорить только «посол террористического режима». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне этих событий оказался в списке украинского сайта «Миротворец», за «публичное отрицание российской агрессии против Украины».

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский снят со своего поста. Как сообщается на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского:

«Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан». Нового посла Киев пока не назначал.

Врублевский занимал должность посла в Астане с 2020 года. Дипломат получил известность благодаря своим заявлениям антирусского характера. 21 августа Врублевский заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что украинские власти стараются убить как можно больше русских.

«Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все», — сказал он.

Кто такой блогер Кузаиров

В начале октября блогер Диас Кузаиров был арестован на пять суток за провокации по отношению к русским.

«27 сентября около 13.00 блогер <...> приставал к гостям ресторана, приглашенным на обед в связи с их прибытием из Российской Федерации. Задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес, создал конфликтную ситуацию <...> совершил мелкое хулиганство», — говорится в постановлении суда.

Казахского националиста Кузаирова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Контент, производимый блогером, обычно выглядит так: Кузаиров приходит в магазин или кафе и требует обслужить его на казахском языке.

«Вы понимаете, что вы нарушаете закон Республики Казахстан, вы не можете меня обслужить на национальном языке? <...> Да хоть «тысяченациональная», у нас какой язык государственный в стране? Вы меня дискриминируете, а какой вы национальности, мне без разницы», — приводил слова радикала «Sputnik Казахстан».

Уехал в отпуск

Слова Врублевского вызвали возмущение у российского внешнеполитического ведомства.

«Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала уже 22 августа в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва потребовала немедленной высылки Врублевского из Казахстана. Захарова добавила, что

словами «убивать как можно больше русских» Врублевский «преступил все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия».

Посла Украины после этого вызвали в МИД Казахстана, где заявили, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью дипломата.

«Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния», — сообщал официальный представитель казахского МИДа Айбек Смадияров.

Захарова отметила, что казахстанские власти обещали — Врублевский безвозвратно покинет республику «в самые сжатые сроки».

В МИД Казахстана же заявили, что не предъявляли требований о выдворении Врублевского. «Посол Украины сейчас находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере», — указал Смадияров 12 сентября.

Врублевский уехал, но уже 4 октября вернулся в казахстанскую столицу.

«Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства, не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», — отреагировала Захарова в тот же день.

Неприемлемое лицо

Спустя неделю после возвращения украинского посла из отпуска посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявил РИА Новости, что Врублевский теперь имеет в Казахстане статус персона нон грата, и вскоре покинет страну.

«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИД и других ведомствах не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком», — заявил он 12 октября.

Бородавкин добавил, что Киев уже назначил временного поверенного в Астане и изучает кандидатуру нового посла.

Миротворец Токаев

На этом фоне в среду выяснилось, что президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На сайте указано, что Токаев «отрицал российскую агрессию» против Украины.

В публикации также приведена цитата из интервью Токаева немецкому иновещанию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано Минюстом РФ иностранным агентом) в 2019 году. В нем политик заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также говорил, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».