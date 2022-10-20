«Обходил санкции, отмывал деньги». В США хотят посадить сына губернатора Усса на 30 лет

30 лет тюрьмы
Минюст США предъявил пяти гражданам России, среди которых сын губернатора Красноярского края Артем Усс, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщается на сайте американского ведомства.
Согласно версии следствия, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, «контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов».
Помимо Усса обвинения также предъявили Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. В Минюсте США также пришли к выводу, что подельниками россиян были венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые «в рамках схемы занимались незаконными сделками с нефтью для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A.».
«17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии, оба по запросу США, и будут проходить процедуру экстрадиции», — отмечается в сообщении.
По словам прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка Бреона Писа, «обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты». Он считает, что «их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире».
В Минюсте США добавили, что Орехов и Усс – совладельцы компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая занимается торговлей промышленного оборудования и расположена в Гамбурге.
«Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получили и приобрели у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям», — говорится в сообщении американского ведомства.
Также отмечается, что «некоторые из электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя на Украине».
«Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям», — рассказали в Минюсте США.
В ведомстве также заявили об участии межведомственной оперативной группы правоохранительных органов Task Force KleptoCapture в расследовании. Эта группа была создана для обеспечения соблюдения антироссийских санкций.
«В случае вынесения обвинительного приговора обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы», — заключили в Минюсте.
«Политический окрас»
Губернатор Красноярского края Александр Усс написал в своем Telegram-канале, что «политический окрас» предъявленных его сыну обвинений «очевиден».
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал он.
Как сообщил «Коммерсантъ», Артем Усс родился 22 апреля 1982 года. С ноября 2014-го по июль 2019 года он владел компанией «Сибирская земля», которая занималась покупкой и продажей недвижимости. В 2015–2016 годах Усс числился совладельцем компании «СМ.Сити», которая оказывала финансовые услуги, а также компании-застройщика «Новый город». Затем сын красноярского губернатора руководил представительством акционерного общества SAA Swiss Avia AG (рекламные агентства).
Александр Усс говорил в интервью СМИ, что его сын — бенефициар «небольшого угольного разреза», который добывает примерно 2 млн тонн бурого угля. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Уссу-сыну принадлежит 38,7% компании «Сибуголь». Заказчики компании — администрации города Сорска, Приискового сельсовета и Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В Красноярском крае компания получала заказы от Балахтинской районной больницы и муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства».
Согласно данным «Коммерсанта», Артем Усс также владеет отелями на итальянском острове Сардиния — «Сан Диего» и «Дон Диего».