«Готовятся передать Украину Путину». Республиканцы США намерены сократить поддержку Киева

Кевин Маккарти с украинским флагом на заседании Конгресса США в Капитолии, штат Вашингтон, 2022 год

Слова лидера республиканцев в палате представителей США Кевина Маккарти о том, что в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс помощь Украине будет сокращена, повергла «в шок» депутатов Верховной рады. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев по-прежнему рассчитывает на «постоянную двухпартийную поддержку» со стороны Вашингтона.

Намерения республиканцев

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти во вторник заявил в интервью Punchbowl News, что в случае победы партии на промежуточных выборах в конгресс республиканцы могут сократить помощь Украине. Рогов: Зеленский приказал ВСУ захватить ЗАЭС до проведения выборов в конгресс США Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Вооруженным силам Украины... 20 октября 10:41

«Украина важна, но в то же время это не должно быть единственной проблемой и нельзя выписывать чеки без указания суммы», — сказал Маккарти. Он добавил, что, помогая Киеву, администрация президента США Джо Байдена не решает множество внутренних проблем.

Член палаты представителей Келли Армстронг сказала в интервью Axios, что, «когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги», то помощь Украине – «последнее», о чем они думают.

Издание напомнило, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Журналисты считают, что это число «может значительно возрасти», если «более скептически настроенные кандидаты-республиканцы пройдут в Конгресс» по итогам выборов.

«Кевин Маккарти, давайте проясним… все его существование сейчас направлено на то, чтобы угодить достаточному количеству людей, чтобы выиграть спикерство»,

— сказал Axios поддерживающий политику помощи Украине член палаты представителей Адам Кинзингер. В Белом доме заявили, что Байден пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины Власти США готовы оказывать военную и финансовую помощь Украине столько, сколько потребуется, заявила... 20 октября 00:31

Республиканец, член палаты представителей от штата Индиана Джим Бэнкс считает, что нельзя везти что-то за границу, пока «вы так слабы дома». По его словам, сначала нужно «обезопасить собственную границу и поставить Америку на ноги, решив вопрос о стоимости энергии и инфляции».

15 октября демократ, бывший президент США Барак Обама в интервью в интервью Pod Save America также раскритиковал политику нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его мнению, Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — сказал политик.

«Шокированные» украинцы

Как сообщает Financial Times, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские депутаты «были шокированы» словами американского политика. А представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что Киев рассчитывает на «постоянную двухпартийную поддержку» со стороны Вашингтона.

Источник Politico в Совете национальной безопасности уточнил, что администрация президента США будет продолжать просить конгресс помогать Киеву «столько, сколько потребуется». В конгрессе США обвинили Байдена в опасной энергетической политике Президент США Джо Байдена заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая... 20 октября 02:36

При этом, согласно данным издания, Белый дом не предупреждал украинское правительство о возможности прекращения помощи, если в январе республиканцы возьмут под свой контроль хотя бы одну палату конгресса.

«Но помощники Белого дома заявили, что Киев прекрасно осознает такую возможность. Зеленский и его главные советники пытались лоббировать как демократов, так и республиканцев, чтобы финансирование продолжалось, даже когда война затягивается и растут опасения по поводу глобальной рецессии», — говорится в статье.

Авторы материала сообщили, что сентябрьский опрос Pew Research показал, что треть республиканцев считают чрезмерной поддержку Украины. Поэтому демократы «видят в декабрьском выделении финансирования, возможно, последнюю возможность поддержать украинскую армию до конца войны».

При этом некоторые демократы опасаются, что в декабре правительство Зеленского еще не будет точно знать, какие именно виды оружия и оборудования понадобятся для зимнего противостояния.

«Возможно, у администрации не будет другого выбора, кроме как попросить больше денег в декабре. Но это может быть не подходящее время для Украины. Так что это совершенно новый мир, в котором республиканцы открыто заявляют, что готовятся передать Украину Путину», — приводит издание слова верного союзника Белого дома, сенатора Криса Мерфи (штат Коннектикут).