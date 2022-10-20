«Украина сможет продержаться весь год». Конгресс США готовит рекордный объем помощи Киеву

Члены конгресса США собираются принять закон о выделении Киеву нового пакета помощи в размере $50 млрд, передает телеканал NBC. Этой суммы будет достаточно, чтобы «гарантировать, что Украина сможет продержаться следующий год», заявил NBC сенатор-республиканец. Документ могут принять в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав конгресса после промежуточных выборов займет «более скептическую позицию».

Конгресс США может до января 2023 года принять закон о выделении Украине рекордного пакета помощи на сумму до $50 млрд, передает телеканал NBC со ссылкой на представителя конгресса и источник, близкий к правительству Украины.

«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», — приводит телеканал слова неназванного сенатора-республиканца.

«По сравнению с этим, 12-миллиардный пакет представляется как мелочь», — добавил политик.

NBC отмечает, что по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября, новый состав конгресса может занять «более скептическую позицию относительно помощи Украине». В связи с этим законодатели рассчитывают выделить Украине миллиарды долларов до конца года, а законопроект может быть принят в ускоренном порядке.

Член Палаты представителей от штата Теннесси Чак Флейшманн, член комитета по ассигнованиям, который контролирует государственные расходы, заявил, что предоставление оружия и другой помощи Украине имеет «решающее значение для прекращения военных действий».

«Я проголосовал за первый законопроект и готов обсудить дополнительное финансирование, — сказал Флейшманн. — Если мы не предпримем необходимых шагов, чтобы Украина могла защитить свой народ и суверенитет, я думаю, что последствия в конечном итоге обойдутся не только США, но и всему миру намного дороже».

Телекомпания сообщила, что администрация президента США Джо Байдена пока не обращалась к конгрессменам с соответствующим запросом. «Готовятся передать Украину Путину». Республиканцы США намерены сократить поддержку Киева Слова лидера республиканцев в палате представителей США Кевина Маккарти о том, что в случае... 20 октября 15:14

Журналисты попросили Госдепартамент прокомментировать опасения, что поддержка Украины может оказаться под вопросом после промежуточных выборов. Представитель ведомства Ведант Патель ответил, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «очень ясно дали понять, что приверженность нашим украинским партнерам непоколебима».

«Мы собираемся продолжать предпринимать шаги, чтобы у Украины было все, что ей нужно, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность и оказаться в наилучшей возможной переговорной позиции», — сказал он.

При этом президент США заявил, что победа республиканцев на выборах может осложнить выделение помощи Украине.

«Я обеспокоен», — признался Байден, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он беспокойство о том, что результат выборов отразится на помощи Украине.

Президент США выразил уверенность, что демократам удастся удержать сенат. «Думаю, да. Но это не закончилось, пока не закончилось», — сказал Байден.

В сентябре американский конгресс утвердил выделение очередного транша помощи Украине в размере порядка $12 млрд. С начала военных действий конгрессмены одобрили отправку Украине в общей сложности $65 млрд.

Оборонный потенциал США

Член Палаты представителей от республиканцев Майкл Маккол заявил, что американский военно-промышленный комплекс США «полностью разрушен».

«Вопрос продажи оружия, вероятно, является самой большой угрозой для нашей национальной безопасности в настоящее время», — заявил конгрессмен в интервью Newsmax.

По его словам, США испытывают значительные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, но в Вашингтоне это тщательно скрывают.

«Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — сказал Маккол.

Конгрессмен пояснил, что у США есть трехлетняя задолженность по поставке оружия Тайваню. Подобная ситуация наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через пару лет.

По словам политика, посол США в Китае считает, что «чем лучше Украина выступит против России, тем больше будет потенциал сдерживания китайской агрессии против Тайваня».