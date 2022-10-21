Военная операция РФ на Украине. День 240-й

08:18

ВСУ ежедневно на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новую Каховку, расположенный в Херсонской области, указал глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

«Не было ни одного дня за последние пять месяцев, когда украинские ракеты не прилетали на территорию Новой Каховки. Всегда они были направлены на дамбу в основном или на прочие объекты инфраструктуры. Самое большое количество ракет, которое прилетало за сутки, это было более чем 120 ракет, 74 HIMARS - большинство», — приводит его слова ТАСС.