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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 240-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 240-й день

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Военнослужащие инженерного подразделения Южного военного округа в месте дислокации на Запорожском направлении

Военнослужащие инженерного подразделения Южного военного округа в месте дислокации на Запорожском направлении

РИА Новости
В Киеве объявили воздушную тревогу. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Франции, Италии и США системы ПВО. В Херсоне при обстреле переправы погибли четыре человека. «Искандер-М» поразил инфраструктуру в зоне СВО для предотвращения поставок оружия с Запада, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:44

08:41

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье — РИА.

08:28

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

В середине августа ее отправили под домашний арест по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии. 1 октября бывший муж рассказал, что она сбежала из-под домашнего ареста и забрала с собой дочь. Затем МВД объявило Овсянникову в федеральный розыск.

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Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы, 11 августа 2022 года

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы, 11 августа 2022 года

Алексей Никольский/РИА «Новости»
08:26

Число погибших при обстреле переправы в Херсоне достигло четырех человек — ТАСС.

08:24

Несколько взрывов произошло утром в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов — ТАСС.

08:22

Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских регионах, свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

В частности, соответствующее предупреждение действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях — ТАСС.

08:20

ВСУ два раза обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР. Отмечается, что всего по городу было выпущено восемь снарядов, ударам подверглись Киевский и Куйбышевский районы, украинские силовики применили артиллерию натовского калибра — ТАСС.

08:19

08:18

ВСУ ежедневно на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новую Каховку, расположенный в Херсонской области, указал глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

«Не было ни одного дня за последние пять месяцев, когда украинские ракеты не прилетали на территорию Новой Каховки. Всегда они были направлены на дамбу в основном или на прочие объекты инфраструктуры. Самое большое количество ракет, которое прилетало за сутки, это было более чем 120 ракет, 74 HIMARS - большинство», — приводит его слова ТАСС.

08:16

ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии четыре населенных пункта ДНР, сообщили в представительстве республики. Отмечается, что с 02:48 по 03:45 были нанесены удары по Петровскому району Донецка, поселкам Александровка и Каштановое, а также селу Яковлевка. ВСУ выпустили по этим населенным пунктам в общей сложности 15 снарядов из артиллерии калибра 152 мм, следует из сообщения.

08:14

«Искандер-М» поразил инфраструктуру в зоне СВО для предотвращения поставок оружия с Запада, сообщили в Минобороны РФ — ТАСС.

08:12

В Киеве объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:10

Два человека погибли и 10 пострадали в результате удара украинских войск по переправе в Херсоне, сообщил глава правительства региона Сергей Елисеев — ТАСС.

08:08

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Лисичанска четырьмя ракетами из американской РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:07

08:06

При обстреле Антоновского моста в Херсоне со стороны ВСУ погибли три человека, еще девять пострадали, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:05

Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по борьбе с энергокризисом — РИА. Они поддержали идею проведения обязательных совместных закупок газа для Евросоюза, также планируется создание механизма коррекции рынка газа в ЕС для «ограничения эпизодов чрезмерных цен».

08:04

Турчак заявил о напряженной ситуации в Херсоне — ТАСС.

08:03

08:02

Зеленский попросил у Франции, Италии и США системы ПВО — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 240-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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