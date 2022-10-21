«Расколоть лед». В Индонезии ждут приезда Путина на G20

Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Джакарта не намерена отказываться от приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в ноябре. Более того, его страна готова организовать встречу российского лидера с коллегами из Украины и США – Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Посредничество Индонезии

В интервью РИА Новости Таварес заявил, что если Владимир Путин решит приехать на саммит G20, который должен состояться в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября, то Джакарта готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом или украинским лидером Владимиром Зеленским. Итальянский эксперт Орсини заявил о нежелании Запада вести диалог с Россией Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини раскритиковал... 19 октября 16:41

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (президентов) друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — пояснил Таварес.

По его словам, Индонезия уже передала приглашение Путину, но решение об участии остается за Москвой.

«Президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна», — подчеркнул дипломат.

В интервью ТАСС Таварес уточнил, что Джакарта не будет отказываться от приглашения Путина на саммит, даже если бы на нее давили со стороны третьих стран.

«Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция. Мы уже все пояснили, разослав приглашения», — сказал посол.

Он добавил, что для Индонезии Россия не менее важный участник саммита G20, чем любая другая страна. По его словам, в Джакарте считают, что личная встреча президентов США, России и Украины помогла бы «расколоть лед» в отношениях стран. Поэтому Индонезия способствует тому, чтобы «платформа для встречи была обеспечена». Салливан: Байден не планирует встречаться с саудовским кронпринцем на саммите G20 Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден... 16 октября 17:03

«Как вы можете заметить, помимо членов G20 приглашен и ряд других стран: представители государств Тихоокеанского региона, а также другие страны, которые не входят в Группу двадцати, включая Украину. Именно такую позицию заняла Индонезия», — заключил дипломат.

Встреча с Байденом

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о возможной встрече Путина и Байдена на полях саммита в Индонезии, сказал, что Россия не отказывается от переговоров с США, если ей поступит такое предложение.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и, если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — пояснил Лавров.

6 октября Байден, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, сказал: «Посмотрим». Лавров считает, что этот ответ — больше для СМИ, чем для политики.

«Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе: «Посмотрим», когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», — считает глава российского внешнеполитического ведомства.

В тот же день в интервью CNN президент США заявил, что не видит смысла лично встречаться с российским лидером.

«Это будет зависеть от того, о чем именно он (Путин – «Газета.Ru») хочет поговорить. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — сказал Байден. Ушаков о переговорах США и России: Байден озабочен промежуточными выборами Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль... 16 октября 18:02

Он добавил, что не против обсудить с Путиным вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Байден отметил, что беседа состоится, если российская сторона выступит с соответствующим предложением.

14 октября Владимир Путин сказал, что вопрос его участия в саммите G20 еще не решен окончательно, но российская сторона будет принимать участие в этом форуме. При этом он считает, что платформы для переговоров с американским коллегой Байденом пока нет.

«Надо его (Байдена – «Газета.Ru») спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о его готовности встретиться с президентом США на полях саммита в Индонезии.

19 октября газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президентов России и США на грядущем саммите G20. Якобы они принимают меры, чтобы Байден не столкнулся с Путиным в коридоре и не пересекся с ним во время съемки групповой фотографии лидеров.

Однако в тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга опровергла эту информацию. «Это не соответствует действительности», — сказала она.