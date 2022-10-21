«Может быть, не надо было об этом говорить»: Лукашенко одобрил встречу КГБ с СБУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 19 октября, два дня назад, представители Службы безопасности Украины (СБУ) запросили у Комитета госбезопасности (КГБ) республики встречу. Его слова передает БелТА.
«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — заявил белорусский глава журналистам.
По его словам, некоторые темы государства обсуждают непублично.
«Это я по своему характеру <...>. Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана», — сказал Лукашенко.
Кроме того, президент прокомментировал фейковые новости о том, что его якобы объявило в розыск СБУ, а его фото появилось в соответствующем разделе на сайте МВД Украины.
«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — сказал он.
Войны ему не хочется
21 октября Александр Лукашенко прибыл в Брестскую область на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. Там он изучил разработки белорусского оборонно-промышленного комплекса.
Среди прочего, президенту РБ показали белорусские беспилотники. «Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что «Беларуси сегодня никакая война не нужна, а наша армия прежде всего нацелена на защиту своей территории, а не нападение».
Санкции против жены
20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины сроком на 10 лет. Украинский лидер привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Согласно документу, против Галины Лукашенко вводятся 13 ограничительных мер, среди которых блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.
Шпионские страсти
Также 20 октября председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что задержан украинский шпион, двое завербованных белорусов и бывший подполковник СБУ.
«Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник… он работал на Службу безопасности Украины», — сказал силовик.
По словам Тертеля, шпионы проводили встречи в Одессе, «других городах, на территории третьих государств». Возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене. Кроме того, глава КГБ РБ добавил, что задержано большое количество граждан Украины, которые забрасывались в Белоруссию. Однако
некоторым «в рамках жеста доброй воли» было разрешено уехать обратно на Украину.
Агентство БелТА сообщило, что задержанный гражданин Украины «был маршрутизирован через Польшу» на белорусскую территорию в одном из приграничных районов и создал там агентурную сеть. Завербованные им белорусы собирали сведения секретного характера о деятельности Вооруженных сил Белоруссии и другую информацию, составляющую гостайну.
Иван Тертель также заявил, что якобы была пресечена работа на белорусской территории резидентуры, созданной Главным управлением разведки Украины.