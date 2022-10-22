Предшественника Си Цзиньпина увели со съезда партии. Он успел сказать ему пару слов

Экс-генсек Компартии Китая, бывший председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия ХХ съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул зал — двое мужчин вывели его из зала — это видно на видео с заседания. Также в ходе съезда главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок, а четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро не вошли в новый состав ЦК партии. Как изменится китайская компартия — в материале «Газеты.Ru».

Бывший генсек Компартии Китая Ху Цзиньтао на церемонии закрытия ХХ съезда КПК досрочно покинул зал.

Завершающее ХХ-й съезд заседание КПК состоялось утром в субботу. Первая часть заседания, во время которой утвердили новый состав ЦК партии прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва. Через некоторое время Ху Цзиньтао, который сидел по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца заседания его место пустовало. Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.

Ху Цзиньтао занимал пост генсекретаря ЦК КПК с 2002 по 2012 год, и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.

Позднее вся информация о Ху Цзиньтао была удалена с сайта издания китайского правительства и партии, — сообщает Qiushi.

Китаевед Николай Вавилов полагает, что инцидент с Ху Цзиньтао, скорее всего, связан с состоянием здоровья бывшего генсека. Также он отметил, что ситуация может быть частью политической игры и «актом неуважения к аксакалам» или вовсе инсценировкой.

В воскресенье должен состояться первый пленум ЦК ХХ созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.

Новый срок и новая власть Си

В ходе съезда Си Цзиньпина переизбрали на третий срок в качестве председателя КПК и главы Центрального военного совета, передает Kyodo News. В 2018 году в Конституцию КНР были внесены поправки, позволяющие ему руководить страной неограниченный срок.

Также делегаты съезда одобрили внесение комплекса поправок в Устав партии, которые еще больше закрепили роль председателя Си Цзиньпина как ключевого функционера КПК. Его идеи они назвали «марксизмом XXI века» и «квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа», передает РИА Новости.

«Съезд одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии для того, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, которые были получены ЦК КПК», — отмечается в резолюции съезда. «Война на разрушение системы». Куда пойдет армия Китая после XX съезда На XX съезде Компартии Китая председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин... 21 октября 18:17

Также в уставе партии закрепили противодействие независимости Тайваня — этот остров Пекин считает своей провинцией.

«включить в устав партии заявление о <…> решительном противодействии и сдерживании сепаратистов, добивающихся «независимости Тайваня», — говорится в резолюции.

Кроме того, четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро (ПБ) XIX созыва не вошли в новый состав ЦК партии, следует из обнародованного агентством Синьхуа обновленного списка членов ЦК.

В новый состав ЦК КПК не вошли премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и вице-премьер Госсовета Хань Чжэн. С их выходом из партийного руководства в марте 2023 они покинут государственные должности.

Пока неизвестно, кто займет вакантные должности и партийные кресла.

Также съезд одобрил внесение в Устав КПК поправок о превращении Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.

«Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня», - говорится в тексте резолюции.