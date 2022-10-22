Джонсон срочно прервал отдых после отставки Трасс. И прилетел в Лондон экономклассом

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся на родину на фоне многочисленных дискуссий о его возможном участии в борьбе за пост главы британского правительства. Джонсон вернулся в Лондон из отпуска в Доминикане, другие пассажиры видели его в салоне экономкласса. Приземлившись в аэропорту Гатвика, экс-премьер помахал журналистам и прошел в VIP-терминал.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в Лондон после отставки Лиз Трасс — на фоне сообщений о его возможном участии в выборах, сообщил телеканал Sky.

Политик был в отпуске в Доминикане вместе с женой и детьми, но после отставки Трасс решил вернуться в Британию, пишут журналисты.

Американский корреспондент Sky News Марк Стоун рассказал, что появление экс-премьера на борту вызвало восторг и недоумение пассажиров. Он зашел в самолет одним из первых и занял место в хвостовой части самолета, в экономклассе лайнера, готовившегося к вылету в Лондон из Пунта-Каны.

При помощи сервиса Flightradar24 за рейсом следили около 7 тыс. человек.

В аэропорту Гатвика Джонсон помахал рукой журналистам, после чего служба безопасности провела его через VIP-терминал.

О вероятном участии политика в выборах сообщала ранее газета Times. Издание отметило, что экс-премьер считает это вопросом «национальных интересов», но пока «прощупывает почву».

Шансы на победу

Бывший премьер-министр призвал парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера, пишет газета Telegraph. Кроме того, Джонсон обратился к экс-главе минфина и фавориту гонки Риши Сунаку, чтобы тот присоединился к нему.

«Джонсон в частном порядке призывает консервативных членов парламента поддержать его для эффектного возвращения на Даунинг-стрит», — сообщило издание.

По данным Sky News, как минимум шесть министров заявили, что поддержат Джонсона. В их числе глава Минобороны Бен Уоллес. Бывший министр внутренних дел Прити Пател заявила, что поддерживает политика, поскольку у него «внушающий доверие послужной список» правильных решений на посту премьера.

По словам союзника бывшего премьера, члена парламента Джеймса Даддриджа, Джонсон точно обладает поддержкой не менее 67 депутатов-тори. При этом политик выразил уверенность в том, что в случае участия экс-главы кабмина он точно сможет преодолеть необходимый барьер в 100 голосов.

Источник, близкий к Борису Джонсону, сообщил Sky News, что у него уже более 100 сторонников среди парламентариев-консерваторов, и поэтому он может участвовать в выборах.

Политический корреспондент Sky Лиз Бейтс обратила внимание, что в настоящее время Джонсона публично поддерживают только 50 депутатов. Имена остальных сторонников остаются неизвестными.

«Это может быть попыткой набрать обороты в этой гонке», — сказала она и отметила, что Риши Сунака публично поддержали более 100 парламентариев.

По результатам опроса компании YouGov, около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра. При этом 27% респондентов положительно отнеслись бы к его возвращению на Даунинг-стрит.

Британские букмекеры считают, что Джонсон и Сунак могут стать наиболее вероятными лидерами на выборах. На Сунака ставки принимаются со средним коэффициентом 17/16, на Джонсона — с коэффициентом 13/10. Telegraph оценивает вероятность победы Сунака в 52%, Джонсона — в 46%.

Участники гонки

Трасс объявила о решении уйти в отставку 20 октября, пробыв на посту премьера всего 45 дней. Она признала свои ошибки в экономической политике и заявила, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому была избрана Консервативной партией». Лиз Трасс объявила об отставке. На посту премьера она продержалась всего 45 дней Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она пробыла на посту всего... 20 октября 18:46

Выборы нового премьера и лидера консерваторов пройдут 28 октября, в тот же день огласят результаты. Среди возможных кандидатов на пост — Борис Джонсон, экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт (по сведениям Sky New, ей удалось добиться поддержки лишь 18 парламентариев).

Официальная процедура выдвижения кандидатов пройдет 24 октября. Члены палаты общин от Консервативной партии могут выдвинуть свои кандидатуры до 14:00 по местному времени. При этом они должны преодолеть барьер в 100 голосов коллег по фракции (общее их число составляет 357).

После того, как определятся двое финалистов, рядовым членам Консервативной партии предложат определить победителя с помощью электронного голосования.

Джонсон ушел в отставку в начале июля после увольнения десятков сотрудников правительства Британии. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах — Джонсон об этом знал, но ничего не сделал.