«Без политики гегемонизма и расширения границ». Си Цзиньпин будет главой Китая еще 5 лет

Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, заверил председатель КНР Си Цзиньпин. В воскресенье его переизбрали генеральным секретарем КПК на третий срок подряд. В ближайшие пять лет он сохранит за собой посты главы государства и верховного главнокомандующего. Подробнее о приоритетах китайского лидера — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье, 23 октября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на очередной, уже третий срок подряд, передает «Синьхуа».

Действующий председатель КНР, таким образом, сохранит за собой посты главы государства и верховного главнокомандующего.

Избран также новый состав Политбюро ЦК КПК, включая семерых членов Постоянного комитета — это Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян. Ожидается, что по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая состоится в марте 2023 года, они займут должности премьера Госсовета КНР, председателя законодательного органа власти и другие важнейшие государственные посты. Предшественника Си Цзиньпина увели со съезда партии. Он успел сказать ему пару слов Экс-генсек Компартии Китая, бывший председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия ХХ съезда КПК... 22 октября 20:21

Приоритеты политики Си Цзиньпина

В своем докладе китайский лидер ранее обозначил приоритеты внешнеполитического курса и внутренней политики, а также условия применения военной силы по отношению к Тайваню.

Си Цзиньпин, в частности, выразил уверенность в необратимости процесса воссоединения материкового Китая с Тайванем.

Он подчеркнул, что власти КНР будут «искренне стремиться к мирному воссоединению», однако не откажутся от применения силы и сохраняют за собой право принять все необходимые меры, которые они сочтут нужными.

Такие шаги никоим образом не будут направлены против большинства тайваньских соотечественников — силовой вариант будет задействован против «вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня», заверил Си Цзиньпин.

Он также указал, что Пекин будет содействовать развитию обменов и сотрудничества с островом, но выступает решительно против попыток внешнего вмешательства в проблему Тайваня.

По его словам, политическая формула «одна страна — две системы» продемонстрировала свою эффективность на примере Гонконга и Макао, а реформа гонконгской избирательной системы и внедрение принципа «Гонконгом управляют патриоты» привело к тому, что ситуация в этом специальном административном районе КНР перешла «от хаоса к управлению». Китай хочет «мирного воссоединения» с Тайванем. И готов применить силу Пекин продемонстрировал значительные способности защищать национальный суверенитет, считает председатель КНР... 16 октября 11:06

Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, указал председатель КНР.

Как отметил Си Цзиньпин, Пекин не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов. Китай также выступает решительно против любых форм гегемонии и политики грубой силы, протекционизма, односторонности и травли в международных отношениях.

Глава государства также намерен ускорить реформы и модернизацию Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ее преобразование в одну из сильнейших армий в мире к 2027 году Си Цзиньпин назвал приоритетом руководства страны.

Китайские власти намерены расширить стратегические возможности НОАК по защите национальной безопасности и суверенитета. Контроль партии над армией будет усилен, а борьба с коррупцией в оборонной сфере продолжится.

«Коррупция — это самая большая раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии», — заявил Си Цзиньпин.

По его оценкам, борьба со взяточничеством является базовым путем реформирования КПК и не будет прекращена «ни на мгновение».

Еще одним приоритетом он назвал превращение Китая в мощную технологическую и индустриальную державу. Китай будет обеспечивать энергетическую, а также продовольственную безопасность, уверен председатель КНР.

«Благодаря этому мы будем уверенно держать в руках собственную пиалу с рисом», — сказал Си Цзиньпин.

Власти страны будут уделять особое внимание обеспечению стабильности, безопасности и бесперебойной работы цепочек производства и поставок, заключил он.