24 октября 2022, 08:09 Политика Военная операция РФ на Украине. День 243-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 243-й день Григорий Плакучев

close 100% БМП-3 ВС РФ в Запорожской области Евгений Биятов/РИА «Новости»

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы». Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Вашингтон не считает обоснованными cоответствующие предупреждения российской стороны. Воздушная тревога была объявлена в некоторых регионах Украины. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.