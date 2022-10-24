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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 243-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 243-й день

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БМП-3 ВС РФ в Запорожской области

БМП-3 ВС РФ в Запорожской области

Евгений Биятов/РИА «Новости»
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы». Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Вашингтон не считает обоснованными cоответствующие предупреждения российской стороны. Воздушная тревога была объявлена в некоторых регионах Украины. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:10

Туристы из РФ пытаются найти общий язык с минскими пограничниками: на границе хотят выяснить, почему перестали выпускать россиян, передает TourDom.ru.

09:05

09:04

09:01

08:56

08:45

08:33

08:30

08:29

08:27

08:19

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ, сообщили в республике — ТАСС.

08:18

08:15

08:12

08:10

В ЛНР сообщили о четырех обстрелах ВСУ за сутки — ТАСС.

08:09

08:08

ВСУ выпустили по два снаряда из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, сообщили в представительстве ЛНР — ТАСС.

08:07

08:06

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы» — ТАСС.

08:05

08:04

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы — ТАСС.

08:03

В МО РФ заявили о подготовке Киевом провокации с обстрелом наемниками гражданских — ТАСС.

08:02

08:01

Воздушная тревога была объявлена в некоторых регионах Украины, сообщает газета «Зеркало недели». Издание опубликовало в своем Telegram-канале карту, из которой следует, что по состоянию на 00:00 понедельника воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях и в находящейся под контролем Киева части Запорожской области.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 243-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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