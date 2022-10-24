Военная операция РФ на Украине. День 243-й

Туристы из РФ пытаются найти общий язык с минскими пограничниками: на границе хотят выяснить, почему перестали выпускать россиян, передает TourDom.ru.
Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ, сообщили в республике — ТАСС.
ВСУ выпустили по два снаряда из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, сообщили в представительстве ЛНР — ТАСС.
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы» — ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы — ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена в некоторых регионах Украины, сообщает газета «Зеркало недели». Издание опубликовало в своем Telegram-канале карту, из которой следует, что по состоянию на 00:00 понедельника воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях и в находящейся под контролем Киева части Запорожской области.