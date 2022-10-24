«Методы террора не меняются». Володин намекнул на схожесть ядерных угроз от бен Ладена и Зеленского

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен отвергли утверждения России о намерении Киева применить так называемую «грязную бомбу» на своей территории. Там полагают, что общественность распознает любую попытку использовать утверждение о «грязной бомбе» как повод для эскалации конфликта на Украине. Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой «Аль-Каиды»* Усамой бен Ладеном в связи с нарастающей ядерной риторикой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утверждения России о том, что Украина готовится использовать так называемую «грязную бомбу» на своей собственной территории отвергли главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение (о «грязной бомбе» в качестве предлога для эскалации», - говорится в совместном заявлении глав МИД на сайте британского правительства.

23 октября РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия» источники в разных странах — в том числе на Украине — заявило, что по последним данным Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса с целью обвинить Россию в применении оружия массового поражения на Украине. Источники утверждают, что под руководством западных кураторов в Киеве приступили к реализации данного плана, руководству Киевского Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней, отмечают источники, находятся на финальной стадии.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел серию телефонных переговоров с министрами обороны Британии, США, Турции и Франции, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине. Также Шойгу довел до коллег свою обеспокоенность в связи с информацией о подготовке и возможном применении Киевом «грязной бомбы».

Бомба бен Ладена

Утром 24 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между экс-главой «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усамой бен Ладеном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы «Аль-Каиды» во главе с бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать «грязную бомбу». <…> Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также уверен, что в Киеве поручили специалистам по ядерному вооружению создать «грязную бомбу», а также напомнил, что ВСУ продолжает обстреливать критическую инфраструктуру атомных электростанций — Запорожской и Курской. Кроме того, Володин заявил, что «президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма».

Что в Киеве знают о «грязной бомбе»

Зеленский отреагировал на появившееся сообщение о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» словами о «российской угрозе» и призывом к «еще большему усилению» поддержки Украины со стороны Запада. Также он отверг само существование подобного вооружения на Украине. «Работы находятся на завершающей стадии». РИА Новости узнали о «грязной бомбе» Киева РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» утверждает, что украинские власти якобы... 23 октября 15:16

«Я считаю, что сейчас мир должен реагировать самым жестким образом. Если Россия подготовила еще один раунд повышения ставок и еще очередной эскалационный шаг, она должна сейчас, заранее и до любой новой «грязи», убедиться, что мир этого не проглотит», — сказал он.

Позднее Глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в связи с распространением информации о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

«Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума», - написал Резников на своей странице в Twitter. 4-й пункт меморандума предполагает обязательства добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается применять «грязную бомбу».

«Ложь России о якобы планах Украины применить «грязную бомбу» столь же абсурдна, сколь опасна. Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их», — написал Кулеба в Twitter.

Позже он рассказал, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщения о «грязной бомбе». Он назвал их дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом», отметив согласие Блинкена. Также стороны в ходе разговора обсудили возможности усиления ПВО Украины. Зеленский: за ударом по Киеву последует удар по центру принятия решений в России Владимир Зеленский заявил, что в случае российского удара по центрам принятия решений в центре... 23 октября 06:19

Взрыв Байдена

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что президент США Джо Байден и его администрация готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине ради победы на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября. Политик заявил о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине и призвал с осторожностью относиться к действиям Вашингтона.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — подчеркнул он.

По его словам, Байден и его сторонники не хотели бы проиграть на выборах. «Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают», — заявил Филиппо.