25 октября 2022, 08:16 Политика Военная операция РФ на Украине. День 244-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 244-й день Михаил Родионов

close 100% Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о несогласии США с предупреждениями России относительно Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов, он считает, что нужны более жесткие меры. Россия будет расценивать применение «грязной бомбы» Киевом как акт ядерного терроризма, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя. В ночь на 25 октября улицы Киева и Одессы погрузились во тьму из-за отключения наружного освещения и вывесок. «Газета.Ru» ведет хронику событий.