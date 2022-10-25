Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Представитель Штайнмайера назвала отношения политика с Зеленским... 20:16
Появилось видео взрыва автомобиля у здания медиахолдинга... 20:13
В Москве отчим разбил стекло во время ссоры с 14-летним... 20:11
Доминик Джокер рассказал, как сменил карьеру одесского моряка... 20:11
Тарасова назвала Милохина дурным после его ухода из «Ледникового... 20:10
Законодатели США отозвали свое письмо с призывом к Байдену... 20:08
Армения и ОБСЕ обсудили вопросы региональной безопасности 20:06
Детективный сериал «Переговорщик» со звездой «Брата... 19:58
ЮрКисс заявил о готовности отправиться на спецоперацию 19:54
Кабмин РФ назначил срок восстановления ж/д путей Крымского моста... 19:54
Политика

Встреча в бомбоубежище и букет ирисов. Президент Германии приехал на Украину

Президент ФРГ Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище под Черниговом

close
100%
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину, 25 октября 2022 года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину, 25 октября 2022 года

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приехал сегодня в Киев, чтобы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это первый визит Штайнмайера на Украину после 24 февраля. После недавних обещаний Берлина поставить Киеву ПВО IRIS-T Штайнмайера встретили с букетом ирисов. Также он успел встретиться с жителями Черниговской области и полтора часа провести в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Подробнее о визите — в материале «Газеты.Ru».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наконец посетил Украину, куда собирался приехать еще весной, но время визита постоянно переносилось. Это его первая поездка в страну с начала специальной военной операции России 24 февраля.

Политик прибыл в Киев на поезде во вторник утром. Здесь у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обратятся к главам немецких регионов с призывом в кратчайшие сроки заключить новые партнерские соглашения с украинскими муниципалитетами, чтобы помочь украинцам в зимний период.

Еще в вагоне Штайнмайеру подарили букет ирисов, которые намекают на обещанные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T для нужд ВСУ.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал отправку еще трех таких систем.

Штайнмайер заверил украинский народ в «непоколебимой солидарности» со стороны Германии. «Мы будем продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане», — цитирует президента Spiegel.

Случай в Корюковке

Перед переговорами с украинским коллегой Штайнмайер решил побывать в других регионах страны. Когда политик находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Он был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище. В итоге запланированную встречу с местными жителями пришлось провести в укрытии.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище. Получили впечатляющее представление об условиях, в которых люди вынуждены жить здесь», — сказал впоследствии Штайнмайер RND.

Президент ФРГ уже ранее бывал в Корюковке в 2021 году во время памятных мероприятий. Во время Второй мировой войны в 1943 году в этом небольшом городе эсэсовцы жестоко расправились с местными жителями.

Долгие сборы

По инициативе Анджея Дуды Штайнмайер хотел поехать в Киев весной вместе с польским коллегой и лидерами балтийских стран. Визит был запланирован на 13 апреля и должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Но в последний момент украинское правительство объявило визит германского лидера «нежелательным» из-за «тесных связей с Россией» и поддержки проекта «Северный поток — 2». Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский лично отказался принимать Штайнмайера.

Председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал отказ украинских властей принимать президента ФРГ «оскорбительным и эмоциональным».

В мае Зеленский и Штайнмайер все-таки поговорили друг с другом по телефону. Spiegel позже писал, что немецкий политик потребовал извинений за неожиданную отмену его визита в Киев в апреле, и разговор двух президентов едва не закончился скандалом.

Второй визит был запланирован на 20 октября, однако он тоже был отменен, на этот раз уже по инициативе немецкой стороны, из «соображений безопасности».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+