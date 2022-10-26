Военная операция РФ на Украине. День 245-й

Значительная часть ВСУ была направлена на Запорожское направление, происходит перегруппировка соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Города расположены на северных рубежах подконтрольной ВС РФ части Запорожской области.
❗️Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наравне с военнослужащими Вооруженных Сил РФ.
Соответствующий законопроект получил положительное заключение правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров. Те из добровольцев, кого ранят во время участия в СВО, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.
Экс-директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что находился в Донецкой Народной Республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
«Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки — это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств — моих и двух моих друзей», — заявил Рогозин. По его словам, в составе группы специалистов он также посетил ряд добровольческих частей Донбасса, с командирами которых «давно знаком и дружит».
Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация.
Воздушная тревога звучит в Киеве, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Одесской областях, а также занятой украинскими войсками части Запорожской области — ТАСС
Воздушная тревога объявлена во всех областях юга и востока Украины, сообщила областная военная администрация. По ряду данных украинских СМИ, в небе над Ростовской областью появилась стратегическая авиация ВКС РФ.
⚡️В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли населенные пункты Сватово и Рубежное — выпущено две ракеты из американской РСЗО HIMARS.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем соответствующего решения в Вашингтоне. По его словам, его страна стала тестовым полигоном в боевых условиях для западного оружия.
В июне Резников пригласил западные страны использовать Украину как полигон для испытания новых видов вооружений.
❗️США передали два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS Украине, сообщил Грег Хейес, CEO компании Raytheon Technologies.
«Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали пару комплексов правительству пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — заявил Хейес в эфире телеканала CNBC.
Зенитно-ракетные комплексы NASAMSWikimedia Commons
Премьер-министр Британии Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть «непоколебимую поддержку Великобритании Украине».
Риши Сунак держит в руках противотанковый комплекс NLAW во время посещения оружейной компании в Белфасте, Северная Ирландия, 2022 годаPaul Faith/Getty Images
ВСУ выпустили пять боеприпасов калибра 152 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, еще три снаряда калибра 155 мм НАТО — по Петровскому району.