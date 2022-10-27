Военная операция ВС РФ на Украине. День 246-й

В ЛНР заявили, что с февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 113 человек, еще 336 ранены. Украинские войска с начала обострения ситуации в Донбассе выпустили по ЛНР 415 ракет из американской РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Европейский союз вскоре может подготовить очередной пакет санкций против России, пишет газета Politico. Акцент в них может быть сделан на Белоруссии, которая «способствует ввозу санкционных товаров».
Обозреватель The Financial Times Эдвард Люс считает, что интерес США к Украине будет снижаться в 2024 году на фоне грядущих президентских выборов.
По его словам, Соединенные Штаты вступают в рецессию, что создаст серьезную угрозу шансам действующего президента Джо Байдена или другого кандидата от Демократической партии опередить бывшего президента Дональда Трампа или «похожего на него» республиканца
Люс считает, что республиканцы буду идти в ногу с рецессией и работать над тем, чтобы Байдену было сложнее прорваться вперед на выборах.
«По мере приближения 2024 года судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с судьбой Америки», — написал журналист. Он также выразил мнение, что к 2024 году интересы Вашингтона и Киева уже не будут совпадать. Люс также связал помощь Украине с ростом инфляции в Соединенных Штатах.
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительной информации, всего было шесть взрывов. Два из которых — работа ПВО, а четыре — прилеты...», — написал он в Telegram-канале.
❗️Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Депутаты Государственной Думы попросили освободить от мобилизации ученых и преподавателей, имеющих ученые степени. Для получения отсрочки они должны работать в государственном вузе или НИИ.
Администрацию Херсонской области перевели на левый берег Днепра, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
ВСУ подвергли населенные пункты Александровка, Пантелеймоновка, Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное в ДНР массированным обстрелам из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм — всего 29 снарядов, передает ТАСС.
Российская Федерация может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Украина и западные страны обвиняют Иран в поставках России беспилотников для атак по Украине. Это якобы является нарушением резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Эти страны просят отправить на Украину миссию ООН для изучения происхождения подозрительных беспилотников.