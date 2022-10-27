«Россия — острая угроза». Пентагон опубликовал Стратегию нацобороны

Пентагон в новой Стратегии национальной обороны США заявил об опасности со стороны России и Китая, причем первую он назвал «острой угрозой», а второго — «основным вызовом». При этом Москва «не может систематично представлять вызов» для Вашингтона в течение долгого срока, уверены в оборонном ведомстве.

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«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово «острую» аккуратно. В отличие от Китая, Россия не может систематично представлять вызов для США в течение долгого срока», — сказал он на брифинге.

«Агрессия» со стороны Москвы, по мнению Остина, представляет непосредственную и острую угрозу интересам и ценностям его страны.

Новая стратегия

На сайте Пентагона 27 октября была опубликована 80-страничная Стратегия нацобороны США. Документ был выложен в открытом доступе через полгода после того, как в марте секретная версия была передана Пентагоном американскому конгрессу. Как утверждают в оборонном ведомстве, полная версия не подверглась существенным изменениям.

Центральный элемент Стратегии — «комплексное сдерживание» противника, координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего американского правительства.

В документе подчеркивается, что Россия остается главным соперником США в ядерной сфере, хотя к 2030-м годам к ней может добавиться Китай.

Пекин — главный «стратегический конкурент» Вашингтона на предстоящие десятилетия.

«Китай — единственный соперник, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого», — отмечают в американском Минобороны. «Если на карту будет поставлено существование страны». Из-за чего может начаться ядерная война Западные и российские политики на фоне ситуации на Украине начали рассуждать, насколько вероятно... 03 мая 11:51

Стратегия предписывает Пентагону «принять срочные меры по поддержанию и укреплению сдерживания» с учетом того, что КНР рассматривается как основной вызов для США.

«Мы сохраняем бдительность перед лицом других постоянных угроз, в том числе исходящих от КНДР, Ирана и <...> экстремистских организаций. Мы также будем выстраивать устойчивость перед лицом дестабилизирующих и потенциально катастрофических трансграничных вызовов, таких как изменение климата и пандемии», — говорится в стратегии.

Ядерное оружие и ДСНВ

Авторы документа также отмечают, что США не будут использовать ядерное оружие «для запугивания» соперников или в качестве инструмента экспансионистской политики. Кроме того, в Вашингтоне готовы оперативно вести переговоры с РФ по договору о контроле над вооружениями, который заменит ДСНВ.

«Соединенные Штаты готовы оперативно вырабатывать путем переговоров новые рамки контроля над вооружениями, чтобы заменить новый ДСНВ, когда тот истечет в 2026 году. Однако переговоры требуют наличия готового партнера, действующего добросовестно. Наши приоритеты включают в себя укрепление транспарентности и взаимное сокращение рисков, реализацию инициатив, которые ограничивают дестабилизирующие системы или доктрины, а также сокращение риска просчетов», — говорится в стратегии.

При этом приоритеты Москвы и Вашингтона в сфере дальнейшего контроля над вооружениями и обеспечения стратегической стабильности расходятся, признают в оборонном ведомстве.

Это лишь подчеркивает важность сохранения диалога по данным вопросам, считают авторы документа.

«Несмотря на то что Соединенные Штаты и Россия высказались в поддержку продления контроля над вооружениями за рамками нового ДСНВ, наши приоритеты не являются идентичными. Это подчеркивает важность диалога, когда позволят условия, чтобы обсуждать различные цели и представления двух сторон, касающиеся военных систем, влияющих на стратегическую стабильность», — сообщается в стратегии. Пентагон сообщил о ноябрьских поставках ЗРК NASAMS для ВСУ Министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе пресс-конференции, что в начале ноября США планируют... 27 октября 22:05

Срок действия ДСНВ, напомним, истекает в 2026 году.

В Стратегии нацобороны отмечается, что Вашингтон настроен на выполнение договора, несмотря на обострение отношений с Москвой. «Мы продолжим имплементировать договор и проверять соблюдение [его положений] Россией», — говорится в тексте стратегии.

«Мы делаем новый акцент на контроле над вооружениями, ядерном нераспространении и сокращении рисков», — подчеркивают ее авторы.

Черновик

Стратегия национальной безопасности готовится исполнительной ветвью власти США один раз в несколько лет для конгресса. В ней излагаются основные проблемы оборонной сферы и пути их решения. Конец однополярного мира и ядерное оружие. О чем Путин говорил на «Валдае» Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» предупредил о начале самых опасных... 27 октября 21:17

Краткая версия новой стратегии была опубликована Пентагоном в марте 2022 года, спустя месяц после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Как подчеркивалось в черновике, об угрозах со стороны РФ свидетельствует решение начать военные действия в соседней стране. «Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии», — заявили тогда в Пентагоне.

Среди главных угроз были также перечислены Северная Корея, Иран и экстремистские организации.