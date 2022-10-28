Военная операция РФ на Украине. День 247-й

Турбизнес отмечает восстановление спроса на выездной туризм: как пишет Profi.Travel, продажи восстанавливаются, но большинство туров продается накануне вылета.
Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, опроверг информацию о том, что покинувших страну в непростой для нее период соотечественников якобы начнут автоматически считать иноагентами, передает TourDom.ru.
Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект, который начнет действовать с декабря, не включает в себя пункт о запрете въезда и выезда россиян за границу. Более того, решение о присвоении статуса иноагента принимается исключительно Минюстом РФ.
«Данный закон не рассматривает вопросы въезда или выезда из страны россиян. И их местонахождение при принятии решения о включении в реестр иноагентов роли не играет», – цитирует Пискарева ТАСС.
Беспокойство украинскими событиями среди россиян сохраняется на высоком уровне. Поддержка действий ВС РФ остается высокой, следует из итогов последних опросов.
Чуть больше половины респондентов поддерживают объявление частичной мобилизации, однако мнение в различных социально-демографических группах неоднородно. При этом продолжает расти число сторонников мирных переговоров, выяснили социологи.
В октябре показатели одобрения государственных институтов немного подросли, отчасти отыграв падение прошлого месяца. Рейтинги доверия Владимиру Путину и Михаилу Мишустину выросли на несколько процентных пунктов, вернувшись на уровень августа.
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар опубликовал письмо, в котором пригласил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Феникс на мирные переговоры — ТАСС.
ВСУ выпустили по Первомайску две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР — ТАСС.
Блинкен заявил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс США вряд ли принципиальным образом скажутся на поддержке Украины со стороны США — ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал на отсутствие информации о том, кто совершил диверсию на «Северном потоке» — РИА Новости.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Украину для проверки информации России о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» через пару дней, еще несколько дней ей понадобится, чтобы сделать выводы — ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщают официальные Telegram-каналы соответствующих регионов.
Ранее тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стороны договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт — ТАСС.