Военная операция РФ на Украине. День 247-й

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Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, опроверг информацию о том, что покинувших страну в непростой для нее период соотечественников якобы начнут автоматически считать иноагентами, передает TourDom.ru.

Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект, который начнет действовать с декабря, не включает в себя пункт о запрете въезда и выезда россиян за границу. Более того, решение о присвоении статуса иноагента принимается исключительно Минюстом РФ.

«Данный закон не рассматривает вопросы въезда или выезда из страны россиян. И их местонахождение при принятии решения о включении в реестр иноагентов роли не играет», – цитирует Пискарева ТАСС.