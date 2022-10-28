Польша потребовала от Германии $1,3 трлн за Вторую мировую. России тоже выставят счет

Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД. «Ущерб от действий СССР» МИД Польши упоминает в своем заявлении о требованиях компенсации от Германии. От Берлина Варшава потребовала $1,3 трлн компенсации жителям и банкам, а также возвращения ее культурных ценностей.

Власти Польши подготовят отчет о военном ущербе, «понесенном из-за СССР» в период Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939 — 1945 годов», — говорится в сообщении МИД.

Ряд польских политиков ранее призывал предъявить претензии России. Об этом, в частности, говорил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, идею поддержал и президент Анджей Дуда.

«Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России», — заявлял польский президент.

Компенсация от Германии

Польские власти 1 сентября представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации. Названная итоговая сумма ущерба составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн).

В документе используется термин «компенсация», а не «репарации», поскольку первый носит гораздо более широкий характер, объяснили в министерстве.

Что еще требует Варшава:

▪️ возместить жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей причиненный им ущерб и вред;

▪️ Германия должна принять системные меры, чтобы вернуть в Польшу культурные ценности, похищенные в годы войны;

▪️вернуть активы и пассивы польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных в 1939–1945 годах;

▪️погасить задолженность, возникшую в результате «грабительской деятельности имперских кредитных союзов, финансировавших преступные военные действия Третьего рейха»;

▪️представить своему обществу «истинную картину войны и ее последствий», особенно ущерба, нанесенного Польше и ее гражданам;

▪️ урегулировать нынешний статус поляков и лиц польского происхождения в Германии, восстановив их статус национального меньшинства;

▪️полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсировать убытки, понесенные польскими диаспорами в Германии;

▪️сотрудничать с Варшавой в увековечении памяти польских жертв Второй мировой войны.

14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный Польше нацистской Германией.

В резолюции отмечалось, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению парламентариев, также ответственна за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 году».

Глава МИД Польши Збигнев Рау подчеркивал, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений».

Что ответили Москва и Берлин

Берлин настаивает, что в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве на это отвечают, что соглашение было подписано под давлением СССР. Отказ от требований каких-либо репараций от Германии был зафиксирован и в 1990-м году — в международном договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии за подписью глав МИД СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ.

При этом, согласно опросам, почти половина поляков (47,2%) поддерживают требования репараций от Германии, а 37,6% считают их безосновательными. «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат.

В Кремле заявления о выплате Россией репараций называли «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией. В МИД РФ требования Польши к России о репарациях назвали «политическими фантазиями». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Варшава пытается решать свои внутриполитические проблемы, обращаясь к «историческому ревизионизму».