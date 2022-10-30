Военная операция РФ на Украине. День 249-й

ВСУ потеряли за минувшие сутки до 65 человек в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР, утверждает официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ артиллерийским ударом повредили мост через реку Красная у Кременной — ТАСС.
В результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР погиб один человек, еще один получил ранения — ТАСС.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки почти 50 раз подвергали обстрелу территорию ДНР, выпустив более 220 боеприпасов, сообщило представительство республики. Общее число боеприпасов, выпущенных по ДНР — 224.
Утверждается, что при обстрелах ДНР ВСУ применяли РСЗО «Град», артиллерию калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, а также орудия танков.
Под огнем ВСУ оказались районы 12 населенных пунктов ДНР - города Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, села и поселки Зайцево, Пантелеймоновка, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Степное, передает ТАСС.
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Представительство ДНР сообщило, что ВСУ 30 октября подвергли обстрелам из ствольной артиллерии калибра 155 мм Донецк, Горловку и Ясиноватую. По его данным, в течение ночи по Горловке выпустили 13 снарядов, по четыре снаряда упало в Донецке и Ясиноватой — ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя — ТАСС.
Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что ВСУ якобы «не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения» — ТАСС.
По его словам. ВСУ применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, они якобы наводятся на случайные объекты. Он добавил, что французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS применяются ВСУ в Донбассе «не чаще и не успешнее, чем другие артиллерийские системы».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию на Украине, а также сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом — ТАСС.
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью была объявлена воздушная тревога — ТАСС.
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник утверждает, что «многие страны Запада желают поучаствовать в разделе Украины, но Польша занимает наиболее агрессивную позицию по данному вопросу» — ТАСС.