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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 249-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 249-й день

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Павел Лисицын/РИА Новости
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на регион. Президент США Джозеф Байден назвал возмутительным решение России приостановить участие в зерновой сделке. Необходимость в аварийных отключениях электроэнергии на Украине еще сохраняется, сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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10:25

10:20

ВСУ потеряли за минувшие сутки до 65 человек в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР, утверждает официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко — ТАСС.

10:18

10:17

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ артиллерийским ударом повредили мост через реку Красная у Кременной — ТАСС.

10:06

В результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР погиб один человек, еще один получил ранения — ТАСС.

09:49

09:36

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки почти 50 раз подвергали обстрелу территорию ДНР, выпустив более 220 боеприпасов, сообщило представительство республики. Общее число боеприпасов, выпущенных по ДНР — 224.

Утверждается, что при обстрелах ДНР ВСУ применяли РСЗО «Град», артиллерию калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, а также орудия танков.

Под огнем ВСУ оказались районы 12 населенных пунктов ДНР - города Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, села и поселки Зайцево, Пантелеймоновка, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Степное, передает ТАСС.

09:33

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на регион — РИА Новости.

По его словам, украинская сторона стягивает войска, РФ также стягивает силы. Он утверждает, что в текущий момент ситуация на линии фронта находится под контролем, было выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

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Телеграм-канал «Кирилл Стремоусов»
09:24

Московские и минские пограничники выдают запреты на выезд за рубеж чаще всех, утверждает TourDom.ru.

09:18

Частичная мобилизация оказала негативное влияние на российский бизнес: она создала локальные проблемы для производства, приведя к оттоку высококвалифицированных кадров и создав перебои в логистических цепочках, констатировал директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев.

«Локальные проблемы для бизнеса возникают достаточно часто — например, перебои у смежных по производственной цепочке организаций или когда призываются уникальные специалисты: пилоты, ключевые инженеры и работники промышленных предприятий и т. д.», — приводит его слова газета «Ведомости».

09:10

Спрос на туры за рубеж вернулся к показателям начала сентября: в Российском союзе туриндустрии подтвердили стабилизацию ситуации на рынке выездного туризма, передает Profi.Travel.

09:09

08:56

Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 76,9%, утверждает ВЦИОМ. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,4% респондентов (по данным ФОМ — 79%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,6% (по данным ФОМ — 43%).

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Сергей Гунеев/РИА Новости
08:28

08:15

08:11

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ 30 октября подвергли обстрелам из ствольной артиллерии калибра 155 мм Донецк, Горловку и Ясиноватую. По его данным, в течение ночи по Горловке выпустили 13 снарядов, по четыре снаряда упало в Донецке и Ясиноватой — ТАСС.

08:10

08:09

Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя — ТАСС.

08:08

08:07

Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что ВСУ якобы «не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения» — ТАСС.

По его словам. ВСУ применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, они якобы наводятся на случайные объекты. Он добавил, что французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS применяются ВСУ в Донбассе «не чаще и не успешнее, чем другие артиллерийские системы».

08:06

08:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию на Украине, а также сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом — ТАСС.

08:04

08:03

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью была объявлена воздушная тревога — ТАСС.

08:02

08:01

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник утверждает, что «многие страны Запада желают поучаствовать в разделе Украины, но Польша занимает наиболее агрессивную позицию по данному вопросу» — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 249-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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