Военная операция РФ на Украине. День 249-й

09:18

Частичная мобилизация оказала негативное влияние на российский бизнес: она создала локальные проблемы для производства, приведя к оттоку высококвалифицированных кадров и создав перебои в логистических цепочках, констатировал директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев.

«Локальные проблемы для бизнеса возникают достаточно часто — например, перебои у смежных по производственной цепочке организаций или когда призываются уникальные специалисты: пилоты, ключевые инженеры и работники промышленных предприятий и т. д.», — приводит его слова газета «Ведомости».