Берлускони заявил, что получил от Путина ящик водки и «милое письмо». А потом сказал, что пошутил

В Италии разгорелся скандал из-за аудиозаписи выступления Сильвио Берлускони. По данным La Presse, лидер партии «Вперед, Италия» рассказал на закрытой встрече с депутатами, что обменялся с Владимиром Путиным подарками в виде ящика водки и бутылок вина, а также «милыми письмами». После появления сообщений в СМИ Берлускони заявил, что это была шутка. В то же время в партии утверждают, что история с бутылками действительно произошла, но в 2008 году.

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони назвал шуткой свои слова о том, что они с президентом РФ Владимиром Путиным обменялись водкой и вином.

Берлускони на встрече с однопартийцами заявил, что смог «восстановить свои отношения с Путиным» на фоне военной операции на Украине, написало агентство La Presse со ссылкой на аудиозапись с закрытой встречи Берлускони с депутатами от его партии.

«Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей», — процитировало агентство Берлускони. По словам самого политика, все поняли, что он шутит.

Речь идет об обмене подарками по случаю дней рождения Берлускони (29 сентября) и Путина (7 октября).

86-летний итальянский политик также назвал Путина «человеком миролюбивым и здравомыслящим». И выразил беспокойство из-за того, что Рим участвует в военной помощи Украине.

На записи, которую опубликовала La Presse, Берлускони говорит: «Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними находимся в состоянии войны, потому что мы поставляем Украине оружие и поддерживаем ее. Я свое мнение лично выразить не могу, потому что если оно дойдет до прессы — случится катастрофа. Но я очень, очень обеспокоен».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию об отправке итальянскому политику 20 бутылок водки на день рождения.

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», — сказал Песков, комментируя обсуждение в ЕС вопроса о том, нарушает ли такой подарок санкции Евросоюза на российский экспорт.

Как написала 30 октября газета La Repubblica, 86-летний Берлускони в интервью журналисту Бруно Веспе признался, что дважды пытался связаться с Путиным после начала конфликта на Украине, но не получил ответа, после чего больше не настаивал.

В Италии отрицают обмен подарками

После того, как в СМИ появились первые пересказы заявлений Берлускони, партия «Вперед, Италия» отвергла утверждения, что ее председатель восстановил отношения с Путиным. В частности, в партии заявили, что Берлускони имел в виду не последний свой день рождения, 29 сентября 2022 года, а «рассказал старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде».

«Берлускони опровергает новость о якобы возобновлении отношений с Владимиром Путиным», — добавили в партии.

Официальный представитель партии Антонио Таяни, который считается претендентом на пост министра иностранных дел, заявил, что история с бутылками произошла в 2008 году. Однако в опубликованной аудиозаписи нет никаких указаний на то, что это произошло в 2008 году.

Нарушение санкций

На слова Берлускони отреагировала Европейская комиссия. Там заявили, что в случае подобного подарка речь может идти о нарушении санкций Евросоюза в отношении Москвы, предполагающих в том числе запрет на ввоз из России в ЕС ликеро-водочных изделий.

Решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков, в том числе водки, было принято в апреле 2022 года. Санкции не предусматривают исключений для подарков.

Представитель Еврокомиссии заявил, что страны вольны сами выстраивать двусторонние отношения, уважая при этом политику и позицию Евросоюза в целом, который «сводит отношения [с Путиным] к минимуму».

Контакты между европейскими и российскими политиками не запрещены, однако их приоритетом должно быть «донесение позиции ЕС по нелегитимному вторжению и агрессии в отношении Украины и призывы к российским коллегам немедленно его прекратить», добавил представитель Еврокомиссии. «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Берлускони неоднократно говорил о близких отношениях с Путиным. Сам Путин называл итальянского политика своим другом и союзником.

В сентябре 2022 года Берлускони заявил, что Москва хочет поставить у власти в Киеве «приличных людей», что также вызвало скандал в Италии.

«Путина толкнуло население России, его партия, его министры, на то, чтобы придумать эту спецоперацию, — сказал тогда Берлускони. — Войска должны были войти, дойти до Киева за неделю, сменить правительство Зеленского на «приличных людей» — и потом уйти. Вместо этого они столкнулись с сопротивлением, которое подогрели всевозможные поставки оружия с Запада».

Однако еще в апреле он высказывал разочарование действиями российского президента и говорил, что Россия не может снять с себя ответственность за «настоящие военные преступления» и ради собственных интересов должна «установить и отдать под суд ответственных».