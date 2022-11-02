Заявления и исполнение. В чем заключается новая программа Токаева

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. В бюллетени для голосования шесть фамилий, но лишь у одного из кандидатов, действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, предвыборная программа построена на конкретных шагах по масштабному развитию республики с персональным акцентом на каждого гражданина. О чем новый план президента, и что уже сделано – в материале «Газеты.Ru».

В программе кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева более 170 задач. В приоритете – решение социальных вопросов и повышение уровня жизни населения. «Государство несет прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. Наш социальный бюджет продолжает расти — триллионы тенге идут на возведение и модернизацию детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта, а также на адресную помощь. За большими цифрами стоят насущные проблемы простых людей. Каждый человек, нуждающийся в поддержке, должен чувствовать персональную заботу государства», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, предвыборную программу Касым-Жомарта Токаева можно назвать рабочим документом прямого действия. «Мы привыкли к тому, что предвыборные программы — это всегда набор популистских сюжетов, далеко не всегда обязательных к исполнению, — цитирует экспертасайт «Аргументы и факты». — У действующего же президента Казахстана — не столько предвыборный документ, сколько документ реальной политики и экономики, который необходимо будет выполнить как прямое руководство к действию». Причем реализация отдельных частей президентского плана началась задолго до его оглашения в качестве предвыборной программы.

Три года Токаева

В марте 2019 году Токаев вступил в должность исполняющего обязанности президента. Уже в июне того же года он выиграл досрочные президентские выборы, набрав почти 71 процент голосов, и начал реформы, направленные на повышение заработной платы работников, борьбу с коррупцией, он отменил смертную казнь и занялся децентрализацией местного самоуправления. Впрочем, большее внимание уделялось именно решению социальных вопросов.

Результаты видны уже сегодня: по всей стране открываются новые школы и детские сады, возводятся больницы и поликлиники, строятся автомагистрали, появляются новые рабочие места. Так, за последние 10 лет уровень бедности в республике снизился в 9 раз. По оценкам Всемирного банка, доля бедного населения в Казахстане составляет 15,5 процента. И это самый низкий уровень бедности среди стран Центральной Азии.

В 2022 году Токаев объявил о конституционных реформах, которые ограничат его полномочия и предоставят больше полномочий парламенту. И теперь новая программа, новый план, подразумевающая расширение охвата социальной помощью малообеспеченных и многодетных семей, жесткий контроль над ходом строительства и распределением доступного жилья, реформа пенсионной системы, образование и здравоохранение. «Моя задача – рост доходов и повышение качества жизни граждан страны», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Где жить

Дополнительно на развитие социальной сферы будет направлено свыше 2 трлн тенге, в строй будет введено 40 тыс. арендных квартир для малообеспеченных и многодетных семей. Также предвыборной программой кандидата предусмотрено обеспечение порядка 40 тыс. собственников аварийного и ветхого жилья новыми квартирами. Для этого в течении следующих 7 лет будет построено 111 млн квадратных метров жилья.

При этом в своей предвыборной программе Токаев обещает установить «жесткий контроль над ходом строительства и распределением доступного жилья». Кандидат рассчитывает решить жилищный вопрос «для всех слоев населения». Все жилищные программы консолидируют в единую политику жилищного строительства. В частности, будет строиться жилье для молодежи и социально уязвимых категорий граждан, в том числе за счет привлечения частных инвестиций и механизмов ГЧП.

В приоритете Токаева – в ближайшие годы обеспечить доступ всех населенных пунктов к чистой питьевой воде, качественным дорогам, стабильной сотовой связи и быстрому Интернету. Газификация по стране достигнет 60-процентного уровня.

Как жить

Планируется внедрить в республике систему страхования от безработицы, а размеры социальных выплат по потере работы будут увеличены до 45 процентов от дохода. Также планируется принятие закона «О банкротстве физических лиц», который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки.

Рост зарплат работников будет стимулироваться с помощью установления встречных обязательств бизнеса при получении последними государственной поддержки. С 2025 года в Казахстане запустят механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции.

Кроме всего этого планируется принять Налоговый кодекс, продолжить пенсионную реформу, защищать трудовые права женщин, бороться с дискриминацией по гендерному признаку, внедрять гибкие формы занятости для женщин, расширять их участие в управлении государством на всех уровнях и в корпоративном секторе.

Не забыты в предвыборной программе малообеспеченные и многодетные семьи, а также люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Для них также планируется расширение адресной помощи, создание специальных рабочих мест и возможностей для развития социального предпринимательства.

С 2024 года начнется реализация новой масштабной инициативы «Нацфонд – детям». Ежегодно в фонд «Қазақстан халқына» будет перечисляться не менее 7 процентов от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына». Для молодежи планируется создание 2,3 млн рабочих мест, доступного арендного жилья и многое другое.

Не болеть

Модернизация продолжится и в здравоохранении. Общие расходы на эту сферу планируется довести до 5 процентов ВВП. В планах «шаговая» доступность сети первичной медико-санитарной помощи во всех регионах, на селе проведение первичной диагностики и скрининга, внедрение практики мобильных докторов. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи. Статус врачей будет повышен, а нагрузка на них снижена до рекомендуемого ВОЗ показателя.

По всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров, пройдет модернизация онкологической службы, откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии, запустится единый консультативный инсультный центр. Также будут развиваться дистанционные медицинские услуги и Национальная телемедицинская сеть.

Качество лекарственной продукции будет жестко контролироваться, для снижения розничных цен будут предприняты стимулирующие меры. При этом долю отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана планируется довести до 50 процентов.

Учиться

Проект Концепции развития образования предусматривает, что к 2026 году все дошкольные организации внедрят международные инструменты оценки качества воспитания и обучения (по методике ECERS). Родители смогут выбирать места в любой дошкольной организации по принципу «деньги идут за ребенком». А в рамках нацпроекта «Комфортная школа» к 2025 году запланировано строительство учеюных заведений на 840 тыс. мест по новым стандартам комфортной и безопасной среды.

Все 6,5 миллиона казахстанских детей независимо от места проживания получат равный доступ к знаниям и цифровым технологиям. Дошкольным образованием планируется охватить всех детей во всех регионах, разрыв в качестве образования на селе и в городе будет сокращен. Помимо того, что статус педагогов и воспитателей будет повышен, им предоставят дополнительные социальные гарантии, снизят их нагрузку.

В средней школе завершится переход на 12-летнее обучение, а внедрение программы изучения трех языков будет продолжено с упором на казахский. То есть сохранится преподавание общественных дисциплин на казахском и русском языках, и постепенно ученики будут овладевать английским языком. При этом за счет внедрения новейших методик обучения сократится нагрузка на детей.

Также планируется модернизировать 180 государственных колледжей, поднять престиж рабочих профессий, внедрить современные программы подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям и новые формы обучения. Так, для обучения молодежи навыкам предпринимательства при колледжах, в том числе сельских, будут созданы малые инновационные предприятия. Это позволит 75 процентам выпускникам колледжей трудоустраиваться сразу после окончания обучения.

Ведущие ВУЗы трансформируются в исследовательские университеты, также увеличится число филиалов авторитетных зарубежных университетов. К 2026 году увеличится размер стипендий бакалавров в 2 раза, магистрантов и докторантов – более чем в 1,5 раза. Будет решена проблема нехватки мест в общежитиях, студенты получат бесплатный доступ к мировым цифровым библиотекам, а на стимулирование исследований молодых ученых будет дополнительно выделяться 3 млрд тенге ежегодно.

Доверять

Результаты различных социологических исследований показывают, что главе государства доверяют. «Мы, может быть, и не сильны в политике, но верим в Касым-Жомарта Токаева! Он много сделал для процветания Казахстана! Конечно, свои голоса отдадим за Касым-Жомарта Токаева», — выразила мнение трудового коллектива начальник отдела эксплуатации ТОО «Кокшетауский автобусный парк» Сандугаш Копеева.

«Меры, которые предложены Токаевым, носят конкретный и точечный характер. Это не программы, которые могут реализовываться в течение десятилетий, а конкретные решения, которые нужно принять здесь и сейчас для решения тех задач, которые этого требуют», — говорит директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова.

Только за 8 дней в общественные приемные кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева поступило 3460 предложений и пожеланий от избирателей. И это тоже является подтверждением доверия президенту со стороны граждан республики.