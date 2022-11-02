Военная операция РФ на Украине. День 252-й

Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Иван Родионов/РИА Новости
Срочников могут отправить в регионы, приграничные с зоной спецоперации, заявили в Госдуме. На фоне мобилизации в процесс выдачи загранпаспортов никакие изменения не вносились, уточнили в МИД РФ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ практически по всей линии соприкосновения в республике продвигаются вперед. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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