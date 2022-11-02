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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 252-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 252-й день

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Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ZALA на Николаево-Криворожском направлении

Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ZALA на Николаево-Криворожском направлении

Иван Родионов/РИА Новости
Срочников могут отправить в регионы, приграничные с зоной спецоперации, заявили в Госдуме. На фоне мобилизации в процесс выдачи загранпаспортов никакие изменения не вносились, уточнили в МИД РФ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ практически по всей линии соприкосновения в республике продвигаются вперед. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:25

На Московской бирже курс доллара вырос до 61,38 руб., евро — до 60,94 руб.

8:20

8:14

Зеркальный ответ на запрет въезда россиян в ряд западных стран нерационален, считает Москва. Об этом заявил замглавы российского МИДа Евгений Иванов. По его словам, в «игре на разрушение» победителей не бывает, пишет РИА Новости.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Чехия ввели ограничения на въезд россиян. Дипломат обратил внимание, что проигрывают всегда обычные люди вне зависимости от их гражданства, так как теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий 252-го дня спецоперации России на Украине.

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