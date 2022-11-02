Медведев допустил возврат смертной казни. В Совфеде пояснили — сейчас это невозможно

В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен «в случае необходимости», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В комитете Совфеда по конституционному законодательству с ним поспорили — для таких нововведений нужно менять основной закон страны. Тем не менее Россия восемь месяцев назад приостановила членство в Совете Европы, а значит больше не связана международными обязательствами по сокращению применения высшей меры.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил преодоление моратория на смертную казнь при изменении правовых позиций Конституционного суда России. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

«И в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал политик в Telegram.

Он напомнил также, что в других крупнейших странах с ядерным оружием, например, в США, Китае и Индии, моратория на смертную казнь нет.

Пост Медведева был посвящен деятельности диверсантов, как иностранцев, так и граждан РФ. В частности, речь идет о иностранных студентах (18-летние Фаррухжон З. и Эмин С.), которых подозревают в выведении из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с проводимой российской властью политикой. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», им грозит до 20 лет тюрьмы.

«Мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты», — заявил замглавы Совбеза.

Медведев добавил, что во время Великой Отечественной войны саботажников, которые вели подрывные работы в тылу, расстреливали на месте без суда и следствия.

«Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», — выразил мнение бывший президент России.

Новая Конституция

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал невозможным возврат к смертной казни в России при действующей Конституции. «С учетом военного времени». Иностранным наемникам Украины грозит смертная казнь Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование дела против группы наемников из Великобритании и... 28 мая 07:58

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин», — уточнил он в своем посте в соцсетях.

В июне, когда дискуссия о применении смертной казни оживилась в связи с возможностью применения этой меры наказания в ДНР и ЛНР, Зорькин отмечал, что «в силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции».

«Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — указывал глава КС. При этом Зорькин подчеркивал, что отказ от моратория на смертную казнь стал бы «очень плохим сигналом обществу».

«Мы не связаны обязательствами»

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов 2 ноября выразил уверенность, что решение о преодолении моратория на смертную казнь — это «вопрос политической воли, оформленный соответствующими законодательными решениями».

«На мой взгляд, это решение — полностью прерогатива общества и граждан, органов власти Российской Федерации», — отметил депутат.

По словам Морозова, на данный момент Россия «не связана обязательствами перед Советом Европы».

«Конституция РФ не предполагает конституционные ограничения на применение смертной казни как высшей меры социальной защиты. Сегодня мы не связаны обязательствами перед Советом Европы», — добавил он.

27 сентября другой депутат ГД Константин Затулин предложил обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить смертную казнь для организаторов террористических актов против детей и молодежи. Тогда инициатива не имела хода.

Смертная казнь в ДНР

9 июня в Донецке три иностранца — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим — были приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. Иностранцев признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». Как отметил председательствующий судебной палаты, наказание было назначено «по совокупности преступлений». Военная операция РФ на Украине. День 252-й Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если гарантии безопасности со стороны... 02 ноября 19:17

1 июля на сайте парламента ДНР появилась информация о том, что республика установила новый Уголовно-исполнительный кодекс с положениями о смертной казни. В соответствии с ними смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. На месте совершения казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.

30 сентября Владимир Путин подписал договор о присоединении ДНР к России, соответственно регион теперь должен руководствоваться при вынесении приговоров российским законодательством.

Последний смертный приговор был приведен в исполнение в РФ в 1996 году. В мае того же года был подписан указ 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 25 февраля 2022 года членство РФ в СЕ было временно приостановлено.