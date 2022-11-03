«Если Путин будет участвовать, Украина — не будет». Зеленский может пропустить G20

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, если там будет Владимир Путин. Сам президент России пока не подтвердил, но и не опроверг свое участие в саммите. Тем не менее, украинская сторона продолжает вести подготовку к мероприятию, «еще посмотрим», отметил Зеленский. G20 пройдет 15–16 ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите Группы двадцати (G20), если туда поедет президент России Владимир Путин. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

«Не слежу за участием других членов G20. Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — цитирует слова Зеленского агентство УНИАН.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев ведет подготовку к предстоящему саммиту. В четверг у политика состоялся телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, принимающим саммит.

«В любом случае мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось», — заключил он.

Зеленский пока ни разу не выезжал за пределы Украины с начала российской военной спецоперации. Он принимает участие в международных заседаниях только по видеосвязи.

Кто приедет на G20

В этом году саммит «большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15–16 ноября. По данным Bloomberg, МИД Индонезии пока подтвердил участие в саммите 17 глав государств, при этом приглашения были отправлены все лидерам стран-участниц, а также Зеленскому, хотя Украина не входит в G20. Военная операция РФ на Украине. День 253-й ЕС потратил на Украину в 2022 году €22 млрд без учета прямой военной помощи, сообщил глава... 03 ноября 22:53

Президент Индонезии сообщил, что на отправленные приглашения пока не ответили три государства. О президентах каких стран идет речь, он не уточнил. Политик обещал позвонить трем главам государств, которые пока не подтвердили свое присутствие на саммите.

Известно, что на саммите точно будет присутствовать президент США Джо Байден.

Будет ли Путин

2 ноября Путин созванивался с Видодо, чтобы обсудить повестку саммита. Подготовку личного визита в Кремле пока не подтверждали.

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе разговора Путин дал высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в «двадцатке», а также отметил последовательную позицию индонезийских властей по продвижению в G20 объединительной повестки дня. Политики также обсудили «зерновую сделку» — Путин подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам.

Ранее Путин публично выразил благодарность президенту Индонезии за приглашение на саммит. Тогда же российский президент пообещал, что РФ совершенно точно будет представлена на данном мероприятии на высоком уровне.

«Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — добавил Путин.

Он отмечал, что о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками «двадцатки», в том числе с Байденом, речи пока не идет. «Надо его спросить (Байдена. — прим. «Газета.Ru»), готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря», — заявил Путин и добавил, что платформы для переговоров пока нет.

В марте агентство Reuters сообщало, что США и другие страны Запада рассматривают вопрос о выводе России из «большой двадцатки». В то же время принимающая в этом году саммит G20 Индонезия с самого начала дала понять, что не поддерживает это решение.

Прошлый G20 прошел в октябре 2021-го в Риме. Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Соединенные Штаты — президент Байден. Главной темой стали меры по борьбе с пандемией коронавируса и вакцинация.

В «большую двадцатку» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР и Япония.