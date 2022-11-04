Военная операция РФ на Украине. День 254-й

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В Российском союзе туриндустрии прокомментировали поручение президента РФ об установлении безвизового режима без принципа взаимности:

«Разрабатывая предложение по списку стран, для граждан которых Россия может установить безвизовый режим, МИД будет исходить в том числе из принципа миграционной безопасности. Предположу, что в этот перечень могут войти страны Ближнего Востока, такие как ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, какие-то страны Азии, а также Мексика как единственная из Латинской Америки, туристы из которой все еще ездят к нам по визам», — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводит портал Profi.Travel.