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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 254-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 254-й день

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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Украина уведомила МАГАТЭ о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС. G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки. В Николаеве произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:23

09:16

09:12

В Российском союзе туриндустрии прокомментировали поручение президента РФ об установлении безвизового режима без принципа взаимности:

«Разрабатывая предложение по списку стран, для граждан которых Россия может установить безвизовый режим, МИД будет исходить в том числе из принципа миграционной безопасности. Предположу, что в этот перечень могут войти страны Ближнего Востока, такие как ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, какие-то страны Азии, а также Мексика как единственная из Латинской Америки, туристы из которой все еще ездят к нам по визам», — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводит портал Profi.Travel.

09:04

09:03

Турецкий банк получил право блокировать российские счета из-за переводов за рубеж: DenizBank ввел новые ограничения для россиян, пишет TourDom.ru.

08:58

Основным источником информации для россиян остается телевидение, также респонденты чаще высказывают доверие именно этому источнику, выяснили социологи.

Отмечается рост числа респондентов, использующих Telegram-каналы как источники новостей о происходящем — с начала года аудитория Telegram-каналов выросла втрое.

08:39

08:37

08:31

08:30

08:29

08:28

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС — ТАСС.

08:27

В Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях Украины отменили воздушную тревогу — ТАСС.

08:25

За прошедшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 10 получили ранения, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.

08:23

В ДНР сообщили о гибели женщины из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ — ТАСС.

08:21

Российские студенческие отряды провели пять гуманитарных миссий в Луганскую и Донецкую народные республики — ТАСС.

08:19

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин сообщил о сохранении террористической угрозы со стороны Украины — ТАСС.

По его словам, ЛНР начнет готовиться к единому дню голосования 10 сентября 2023 года одновременно с другими регионами России.

08:17

В Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:15

Япония в качестве председателя G7 в 2023 году будет работать над сохранением и усилением санкций против России, а также оказанием помощи Украине — ТАСС.

08:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что более 80% мобилизованных из региона уже получили единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей — ТАСС.

08:12

08:11

Президент Греции Катерина Сакелларопулу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о не признании вхождения новых регионов в состав России — ТАСС.

08:09

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что инфраструктура боевой группы НАТО в Чинку создана «в рекордные сроки» — ТАСС.

08:07

В Николаеве произошли взрывы, в Николаевской области объявлена воздушная тревога — ТАСС.

08:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки — ТАСС.

08:04

08:03

Власти Орловской области намерены освободить участников специальной военной операции из региона от уплаты транспортного налога — ТАСС.

Семьям мобилизованных граждан выплатят по 50 тыс. рублей, средства на эти цели были изысканы, в частности, из расходов на премии чиновникам.

08:02

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аварийные и веерные отключения электричества в стране в четверг коснулись около 4,5 млн человек — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 254-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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