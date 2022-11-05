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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 255-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 255-й день

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Виктор Антонюк/РИА Новости
На Украине рассчитывают до конца года получить от других стран новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет — Италия «твердо и серьезно» поддерживает Украину. США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти даже после введения ценового потолка. Таиланд готов предоставить Москве и Киеву переговорную площадку для прямого диалога. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:37

В городе Углегорске в ДНР совершено покушение на судью Верховного суда региона, он получил огнестрельные ранения, сообщили в МВД республики — ТАСС.

09:36

09:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к честному и справедливому миру. Он указал, что условия уже неоднократно озвучивались:

«Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор», — пояснил Зеленский.

По его оценкам, частичная мобилизация в России продемонстрировала, что «Москва не думает о переговорах».

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Office of the President of Ukraine/Global Look Press
09:08

Правительство РФ согласовало выделение бюджета из резервного фонда на поддержку турбизнеса в Крыму и Севастополе. Напомним, с конца февраля Росавиация вынесла запрет на осуществление полетов в 11 аэропортов. В их числе оказалась и воздушная гавань Симферополя.

«Это обстоятельство достаточно сильно ударило по турпотоку в Крым, так как значительная часть отдыхающих привыкла добираться на полуостров на самолетах и оказалась не готова в качестве альтернативы рассматривать автобусную и железнодорожную перевозку», — отмечает TourDom.ru.

09:06

В ближайшей перспективе не имеет смысла даже обсуждать тему снятия запрета на выдачу виз в Финляндию российским туристам, заявил президент республики Сауле Ниинистё. «Запрет действует до тех пор, пока это необходимо. То есть бессрочно», – указал он.

08:40

08:26

08:23

Три мирных жителя погибли, 13 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

08:22

08:21

На Украине рассчитывают до конца года получить от других стран новые системы противовоздушной и противоракетной обороны — ТАСС.

08:20

08:19

Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ удалось перехватить в октябре в Энергодаре с помощью переданных союзным силам антидроновых пушек, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в США Зеленскому якобы поставили задачу достичь военных успехов к выборам — ТАСС.

08:18

08:17

Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что полноценный курс боевой подготовки и слаживания прошли 10-20% личного состава ВСУ. По его словам, количество вооружений, используемых украинской армией, осталось штатным, но уничтоженную советскую технику и боеприпасы заменяют западными образцами — ТАСС.

08:16

08:15

Представительство ЛНР сообщило, что ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:14

08:13

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты в Германии создадут штаб по вопросам безопасности. Он будет заниматься координацией помощи Украине и контролем над поставками вооружений в долгосрочной перспективе — ТАСС.

08:12

08:11

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, в том числе по Украине, чтобы не подорвать доверие и получить в ответ солидарность и внимание — ТАСС.

По ее словам, проблем с поставками оружия Украине не возникнет. Она отметила, что все партии правящего большинства проголосовали за проект оказания военной помощи Киеву. Италия «твердо и серьезно» поддерживает Украину, заключила Мелони.

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Джорджи Мелони

Джорджи Мелони

Yara Nardi/Reuters
08:10

08:09

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что призывы украинских властей к насилию в отношении российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, являются вопиющим нарушением прав человека — ТАСС.

08:08

08:07

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «Запад продолжает ошибочную политику, полагая, что ситуацию вокруг Украины можно решить на поле боя». По его словам, в действительности необходимо думать о том, как найти переговорное решение — ТАСС.

08:06

08:05

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины — ТАСС.

08:04

08:03

В Красноармейске в ДНР произошел взрыв на военном складе — ТАСС.

08:02

08:01

Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщило украинское издание «Вести».

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 255-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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