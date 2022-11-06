Военная операция РФ на Украине. День 256-й

Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины. В Берлине предупредили о росте числа беженцев с Украины в зимние месяцы. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в городе поврежден газопровод. В Херсонской области заявили о необходимости эвакуации мирных жителей с правобережья. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
08:16
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.
08:14
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в городе поврежден газопровод — ТАСС.
08:13
08:12
Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов артиллерийских орудий 2А65 «Мста-Б» Южного военного округа:
08:11
В представительстве ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS. По его данным, обстрел произошел в 01:35 — ТАСС.
08:10
08:09
Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что число иностранцев в рядах ВСУ таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях — ТАСС.
По его словам, потери среди иностранцев в ВСУ есть, но их мало по сравнению с регулярной армией, и их не афишируют. ВСУ за время конфликта в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций, указал он.
08:08
08:07
Правящий бургомистр Берлина предупредила о росте числа беженцев с Украины в зимние месяцы — ТАСС.
08:06
08:05
В США призвали Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ — ТАСС.
08:04
08:03
Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины — ТАСС.
08:02
08:01
Гросси заявил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС — ТАСС.
08:00
Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 256-го дня специальной военной операции РФ на Украине.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях