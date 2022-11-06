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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 256-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 256-й день

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Александр Кондратюк/РИА Новости
Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины. В Берлине предупредили о росте числа беженцев с Украины в зимние месяцы. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в городе поврежден газопровод. В Херсонской области заявили о необходимости эвакуации мирных жителей с правобережья. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:16

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:14

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в городе поврежден газопровод — ТАСС.

08:13

08:12

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов артиллерийских орудий 2А65 «Мста-Б» Южного военного округа:

08:11

В представительстве ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS. По его данным, обстрел произошел в 01:35 — ТАСС.

08:10

08:09

Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что число иностранцев в рядах ВСУ таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях — ТАСС.

По его словам, потери среди иностранцев в ВСУ есть, но их мало по сравнению с регулярной армией, и их не афишируют. ВСУ за время конфликта в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций, указал он.

08:08

08:07

Правящий бургомистр Берлина предупредила о росте числа беженцев с Украины в зимние месяцы — ТАСС.

08:06

08:05

В США призвали Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ — ТАСС.

08:04

08:03

Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины — ТАСС.

08:02

08:01

Гросси заявил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 256-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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