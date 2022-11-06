«Тотальная эвакуация». Три миллиона киевлян могут покинуть город

Власти Киева планируют полную эвакуацию трех миллионов жителей города, если из-за российских обстрелов в столице Украины будет полностью отключена электроэнергия. Муниципальные работники готовят для горожан тысячу отапливаемых убежищ.

Без света, тепла и воды

Власти украинской столицы борются за поддержание электросети, которая была повреждена российскими обстрелами, пишет The New York Times. При этом они планируют «тотальную эвакуацию» всех жителей города, если столица полностью лишится электричества.

«Уже сложилась тяжелая ситуация: 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Муниципальные работники (Киева – «Газета.Ru») устанавливают 1000 обогревательных убежищ, которые могут использоваться как бункеры. В то же время инженеры без необходимого оборудования пытаются отремонтировать разбомбленные электростанции», — говорится в статье.

Чтобы уменьшить возможный ущерб от будущих атак, инженеры защищают электростанции взрывобезопасными стенами, отметили авторы материала.

«Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале 1 ноября.

По его словам, для теплых убежищ власти города закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и «всего необходимого». Там «можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь».

В статье напомнили, что для предотвращения полного отключения электросети представители национальной энергетической компании Украины сообщили, что продолжат вводить веерные отключения в семи регионах. По их словам, они необходимы для «снижения нагрузки на сети, обеспечения устойчивой балансировки энергосистемы и предотвращения повторных аварий после повреждения электросетей российскими ракетами и атаками беспилотников». Представители коммунального предприятия также уточнили, что отключения затронут Киев и его окрестности, Черниговскую, Черкасскую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Житомирскую области.

«Мы понимаем, что, если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — сказал NYT директор по безопасности киевского муниципального правительства Роман Ткачук.

По его словам, о том, что сеть находится на грани сбоя, чиновников украинской столицы уведомят как минимум за 12 часов. Тогда они начнут «информировать людей и призывать их уйти» из города.

Ткачук заметил, что пока ситуация в Киеве «управляемая», «нет никаких признаков того, что жители массово покидают город». Он добавил, что «это быстро изменится», если прекратят работу службы, которые полагаются на городскую электроэнергию.

«Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Именно поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения», — пояснил чиновник.

В статье говорится, что большинство из 1 000 отапливаемых убежищ, которые власти готовят к зиме, находятся в учебных заведениях. При этом власти попросили не сообщать об их точном местонахождении, чтобы они не стали легкой мишенью.

Экономия электроэнергии

1 ноября мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что после обстрелов в городе восстанавливают водоснабжение, в дома возвращается электричество, но следует его экономить.

«Прошу киевлян экономить электроэнергию, особенно в пиковое утреннее и вечернее время. Это очень важно. Потому что в энергосистеме Украины значительный дефицит», — призвал градоначальник.

Позже Кличко объявил, что со 2 ноября для уменьшения нагрузки на энергосистему и экономии электричества «на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы».

Он также поблагодарил киевлян, которые «сознательно относятся к ситуации» и экономят электроэнергию дома и на работе.