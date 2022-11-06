«Макрон был явно встревожен»: Путин напомнил о капитуляции Японии после ядерных ударов

Британский таблоид Daily Mail сообщил о разговоре президентов России и Франции, в котором Путин якобы указал на возможность победить без атаки крупных городов. Он якобы напомнил Макрону о том, как Вторая мировая война закончилась капитуляцией Японии после ядерного удара США. Это заявление, по словам источников издания, очень напугало французского лидера.

Президент Франции Эмманюэль Макрон напуган высказыванием российского коллеги Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

Путин якобы сказал, что эти взрывы, которые привели к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны, показали, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить». Об этом он якобы заявил в разговоре с Макроном.

Один из собеседников издания рассказал, что «Макрон был явно встревожен». «Это звучало как намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний», – полагает он.

Источник во французском правительстве сообщил Daily Mail, что Путин и Макрон «несомненно обсуждали риск применения ядерного оружия». «Путин хочет донести информацию о том, что рассматриваются все варианты в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия», – уверен он.

Британский таблоид отмечает, что якобы заявление Путина прозвучало на фоне обеспокоенности тем, что российский президент может быть готов применить ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

Газета напомнила, как недавно сообщала о том, что Лиз Трасс в последние дни своего пребывания в должности премьер-министра Великобритании до такой степени переживала о возможности применения оружия массового поражения, что стала следить за прогнозом погоды на случай, если ветер переместит радиоактивное облако на территорию Соединенного Королевства.

Спецслужбы якобы сообщили ей, что Путин может взорвать атомную бомбу в воздухе над Черным морем, чтобы показать Западу, на что способна российская сторона, и при этом не спровоцировать полномасштабную войну. По данным разведки, пишет таблоид, Путин мог применить ядерное оружие после подрыва Украиной Крымского моста 8 октября.

Об «очень высоком риске» предупредили и президента Украины Владимира Зеленского.

Позиция России

27 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин напомнил про военную доктрину России и посоветовал ее почитать.

«Там написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа», – сказал президент России.

Он напомнил, что США – это единственная страна, которая применяла ядерное оружие без угрозы территориальной целостности и суверенитету США. «Да и военной целесообразности не было, военная машина Японии была сломлена, возможности сопротивления были сведены практически к нулю», – добавил Путин, имея в виду удар по Хиросиме и Нагасаки.

Во время заседания он также отметил, что «пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения».

За месяц до этого в обращении к россиянам Путин заявил, что «в ход пошел ядерный шантаж». В данном случае речь шла о высказываниях политиков «ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия».

Он напомнил, что Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО».

«И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», – предупредил он.

Президент подчеркнул, что власти страны обеспечат территориальную целостность, независимость и свободу государства «всеми имеющимися у нас средствами».

Позиция союзников Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 ноября заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине – это «черта, которую нельзя переходить».

«Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет», – сказал он.

Западные политики также выразили беспокойство по поводу заявлений Путина на «Валдае». Президент США Джо Байден считает, что Кремль придерживается опасного подхода к вопросу о применении ядерного оружия. В частности, он задался вопросом: «Если у него [президента России Владимира Путина] нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?»

После заседания международного дискуссионного клуба глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обвинил Москву в угрозах применения этого вида вооружения.

«Мы считаем, что любые попытки России повысить уровень эскалации являются непростительными», – добавил он, отметив, что Япония как единственная страна, пострадавшая от атомных бомб, продолжит сотрудничество с международным сообществом по ядерной проблеме.

Тем временем в НАТО считают, что риск применения Россией оружия массового поражения на Украине минимален.

«Однако если это все же произойдет, последствия будут огромными, поэтому мы со всей серьезностью смотрим на такую перспективу», – сказал 5 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг, подчеркнув, что «победителей в такой войне не будет».