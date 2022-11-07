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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 257-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 257-й день

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Виктор Антонюк/РИА Новости
ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна в ближайшее время, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что вступление Украины в Евросоюз займет столько же, сколько его распад. В нескольких областях Украины рано утром была объявлена воздушная тревога. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:19

ВСУ около 4 часов утра нанесли удар по зданию Управления железной дороги в Донецке.

8:05

Подготовка к вступлению Украины в Европейский союз займет столько же времени, сколько и его развал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Украины в ЕС займет годы.

8:03

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

8:02

Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Также он сравнил ее по значимости со Сталинградской битвой.

«Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — полагает Вучич.

8:01

ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«У ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — эта дата установлена как «логичный дедлайн» текущей сделки», — передает его слова газета «Известия».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 257-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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