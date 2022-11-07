«С позиции силы»: в НАТО допускают переговоры Киева и Москвы после взятия ВСУ Херсона

В случае взятия Украиной Херсона — города не только стратегического, но и дипломатического значения, возможны мирные переговоры «с позиции силы», пишет газета La Repubblica. По ее данным, такое развитие событий уже обсуждают Вашингтон и НАТО, обращаясь также к Киеву. По данным российских властей, пока на Херсонском направлении ситуация остается без изменений — ВС РФ держат оборону. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США и НАТО считают, что мирные переговоры по Украине возможны, если Киев отвоюет Херсон. Об этом пишет газета La Repubblica. Отмечается, что этот город, который находится под контролем России, имеет как стратегическое и политическое, так и дипломатическое значение.

«Именно США сообщают своим союзникам о возможности перелома, так как победа над российской армией в одном из важнейших городов, на пути к Азовскому морю и Крыму, может означать реальную возможность начать первые настоящие переговоры с Москвой», – пишет издание. «Российская сторона открыта». В Кремле заявили о нежелании Киева возобновить переговоры Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах возобновления переговоров... 07 ноября 16:20

В материале отмечается, что Вашингтон через Брюссель «приглашает украинское правительство к началу переговоров при возвращении Херсона» – «с позиции силы». Газета утверждает, что Белый дом впервые прибег к подобному конкретному сценарию действий.

Издание считает, что Вашингтон и НАТО не случайно подтвердили поставки Киеву партии ракет ПВО, способных уничтожить беспилотники якобы иранского происхождения.

La Repubblica отмечает, что есть два основных аспекта причин происходящего. Первый – «российская угроза применения тактических ядерных бомб», так как «существует риск, который следует избегать». Если Россия использует такое оружие, то будет «широкомасштабная война», считает издание.

Второй – расширение влияния Китая на Россию. СМИ пишет, что «полное поражение [президента России Владимира Путина] приведет к худшим последствиям для США: переход России под полный контроль Китая».

В материале отмечается, что во многом планируемый США переговорный процесс будет зависеть от результатов промежуточных выборов в американский Конгресс, так как могут быть разные последствия. Кроме того, пока не ясно, будут ли переговоры президента США Джо Байдена и его российского коллеги на саммите G20 на Бали.

«Однако война переходит в новую фазу из-за «параллельности» интересов Кремля и Белого дома. Переговоры точно не приведут сразу к миру, но, возможно, к прекращению огня в Донбассе, а также продлению зерновой сделки», – говорится в публикации. «Это важно для стран с ядерным оружием». Кремль и Белый дом вели тайные переговоры Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан несколько месяцев тайно... 07 ноября 10:26

Ситуация на Херсонском направлении

Сегодня, 7 ноября, в Херсоне завершилась эвакуация гражданских с правого берега Днепра на левый. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу. И в город мы вам не рекомендуем возвращаться... На данном этапе мы входим в очень тяжелый период времени для Херсонской области», – сказал он в видеообращении, подчеркнув, что оставшиеся в городе люди могут теперь эвакуироваться только своими силами.

Он также рассказал о ситуации на Херсонском направлении.

По его словам, «на линии фронта все без изменений»: «Наши войска отмечают, что нацисты уже не рвутся в атаку бездумно, подталкиваемые коллективным Западом». В самом городе, как отметил Стремоусов, «нет никакой продовольственной проблемы, есть продукты питания», сохраняется и «возможность получать социальные пособия».

Вместе с тем были проблемы с электричеством и связью. Накануне весь Херсон и некоторые населенные пункты региона остались без света из-за теракта на линии электропередачи Берислав – Каховка, устроенного украинской стороной. Кроме того, не было и воды. По последним данным, в Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение. «Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего» Протесты в иорданской столице Аммане вспыхнули 14 января 2011 года — в тот же день... 07 ноября 10:51

6 ноября Стремоусов рассказал, что несмотря на попытки ВСУ прорвать линию обороны, «наши войска эту оборону пока держат». В тот же день он рассказал о стягивании «большого количества» танков и бронеавтомобилей ВСУ на херсонское направление.

Украинская армия ранее обстреляла Каховскую ГЭС, ракета попала в шлюз дамбы. По данным администрации Херсонской области, «критических разрушений» нет.

Ракеты также падали и в районе херсонского автовокзала, где проводится сбор граждан для эвакуации, сообщали в экстренных службах.