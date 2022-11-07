«В конце весны или, возможно, летом». Киев вынашивает планы захвата Крыма

Издание The Daily Beast сообщило, что администрация президента Владимира Зеленского готовит план по возвращению полуострова Крым в состав Украины. Основным механизмом стратегии станет «политико-дипломатический путь», но применимы и силовые методы. А произойдет захват к весне или лету 2023 года, «возможно, и раньше». Курирует план представитель президента по Крыму Тамила Ташева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. «Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего» Протесты в иорданской столице Аммане вспыхнули 14 января 2011 года — в тот же день... 07 ноября 10:51

По словам собеседника издания, план по захвату Крыма разрабатывается под руководством представителя президента Украины по Крыму Тамилы Ташевой. Точные сроки разработки стратегии не раскрываются.

Сама Ташева рассказала газете, что в рамках реализации плана должна быть создана подпольная сеть информаторов в российском регионе. При этом основным механизмом стратегии станет «политико-дипломатический путь», но «военные компоненты» тоже не исключены.

Политик подчеркнула, что спецслужбы Украины прогнозируют захват полуострова к весне или лету 2023 года, но, по ее мнению, это может произойти еще раньше.

«Генерал Буданов также упомянул, что мы можем деоккупировать территорию Крыма в конце весны 2023 года и, возможно, летом», — сказала Ташева, имея в виду высокопоставленного представителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. «Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — добавила она. Военная операция РФ на Украине. День 257-й В Минобороны России опровергли информацию о больших потерях в людях и технике 155-й бригады... 08 ноября 00:00

Ташева признала, что «прежде чем заняться Крымом, нужно сначала изгнать Россию из Херсона». «Мы понимаем, что это действительно связано: деоккупация Крыма связана с ситуацией на поле боя, в южной части Украины, особенно с деоккупацией Херсона», — сказала Ташева.

При этом чиновница подчеркнула, что не считает попытки Киева вернуть полуостров эскалацией конфликта. «Деоккупация Крыма — это не эскалация. Это наш путь к освобождению», — заявила она The Daily Beast.

«Когда я разговариваю с некоторыми из моих друзей или коллег в Европейском союзе, например, и когда они спрашивают меня об эскалации и о ядерном шантаже и о том, что мы должны с этим делать, и, может быть, Украина должна пойти на какие-то компромиссы… Мы всегда говорим «нет». Никаких компромиссов», — заключила Ташева.

Диверсии в России

Взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук сообщил, что Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона — в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Они должны были нанести удары по инфраструктуре.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — уточнил пленный в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил также, что украинские военнослужащие несут в Донбассе большие потери и «морально подавлены».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытках Киева подкупить сотрудников Запорожской АЭС, чтобы сорвать перезапуск энергоблоков.

Обещание Зеленского

Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» в августе пообещал, что Киев вернет полуостров любым способом. «Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами», — объявил он.

Тогда же был создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».

Позже в интервью Чешскому телевидению политик заявил, что собирается поехать в Крым «после победы» Украины. «Очень хочу увидеть море», — подчеркнул он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.