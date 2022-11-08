08 ноября 2022, 08:36 Политика Военная операция РФ на Украине. День 258-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 258-й день Григорий Плакучев

close 100% Лев Федосеев/ТАСС

В Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины ночью прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что минимальный размер начисленных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тыс. рублей — за вычетом подоходного налога с части суммы. В Госдепе заявили, что «решительной военной победы на Украине не будет» — конфликт должен завершиться посредством диалога и дипломатии. Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.