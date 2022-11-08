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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 258-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 258-й день

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Лев Федосеев/ТАСС
В Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины ночью прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что минимальный размер начисленных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тыс. рублей — за вычетом подоходного налога с части суммы. В Госдепе заявили, что «решительной военной победы на Украине не будет» — конфликт должен завершиться посредством диалога и дипломатии. Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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10:07

09:52

Росавиация подвела итоги очередного отбора авиакомпаний, которым будут предоставлены субсидии на возврат пассажирам средств за отмененные из-за санкций рейсы, пишет TourDom.ru.

09:45

09:37

Власти Турции запретили пролет через свое воздушное пространство самолетам с двойной регистрацией. Таким образом, российские борта, которые состоят как в российском, так и в зарубежных реестрах, не смогут совершать полеты над Турцией, передает Profi.Travel.

09:33

09:32

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли ДНР, погибли два человека, заявили в республике — ТАСС.

09:30

09:26

К одному из организаторов русских маршей Дмитрию Демушкину утром 8 ноября пришла полиция. Его адвокат Олег Колесников сообщил «Газете.Ru», что обыски связаны с журналистской деятельностью националиста.

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Националист Дмитрий Демушкин во время «Русского марша» в Москве, 2013 год

Националист Дмитрий Демушкин во время «Русского марша» в Москве, 2013 год

Илья Питалев/РИА «Новости»
09:23

В Минобороны объяснили, от чего зависят выплаты мобилизованным:

09:22

Минобороны РФ и администрация президента не поддержали идею увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет, так как посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных, утверждают источники «Ведомостей».

09:21

09:19

09:16

В Минобороны РФ разъяснили порядок выплат 195 тыс. рублей мобилизованным и военным:

09:09

08:59

Туроператоры могут не получить отсрочку по санкционным турам, пишет TourDom.ru.

08:45

В Минобороны сообщили, что минимальный размер начисленных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тыс. рублей, причем большая часть из них - установленная президентом России социальная выплата - не будет облагаться подоходным налогом, передает ТАСС.

08:41

Федерация самбо Украины бойкотировала чемпионат мира, который пройдет в Бишкеке — «Известия».

08:39

Добровольческий батальон им. П.А. Судоплатова, набранный из жителей неподконтрольных Киеву территорий Запорожской области, сейчас насчитывает свыше 600 бойцов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:37

08:36

Вооруженные силы России прибыли в Белоруссию для проведения занятий по боевой подготовке, сообщили в Минобороны РФ.

08:29

Мэр Донецка сообщил о ранении жителя города при обстреле ВСУ — ТАСС.

08:28

08:27

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева сообщила, что более 2 тыс. заявлений на социальные меры поддержки, включающие компенсации расходов ЖКХ, оплату за детсад для детей и питание для школьников из семей призванных, подали в регионе — ТАСС.

08:25

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах до конца текущей недели завершить выплаты семьям мобилизованных. На данный момент им перечислено более 390 млн рублей — ТАСС.

08:24

08:23

Депутаты Орловского областного совета народных депутатов внесли в Госдуму законопроект об изменении условий начисления процентов на основной долг по кредиту во время действия кредитных каникул для мобилизованных граждан — ТАСС.

08:22

08:21

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с итальянским коллегой Гуидо Крозетто оказание военной помощи Украине, в том числе поставки средств противовоздушной обороны — ТАСС.

08:20

08:19

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сторонники сокращения американской помощи Украине останутся в меньшинстве в Конгрессе даже после промежуточных выборов 8 ноября — ТАСС.

08:18

08:17

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что поддержка Киева со стороны Вашингтона сохранится вне зависимости от результатов предстоящих промежуточных выборов в Конгресс — ТАСС.

08:16

08:15

Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд — ТАСС.

08:14

08:13

Издание «Страна» сообщило о взрывах в Кировоградской области Украины.

08:12

08:11

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что обходных путей для вступления в НАТО не существует для любой страны, в том числе Украины — ТАСС.

08:10

Трамп пообещал сделать «очень большое» объявление 15 ноября. Ранее CNN cо ссылкой на источники сообщал, что экс-президент «активно обсуждает» возможность официального объявления об участии в выборах-2024.

08:09

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник назвал изъятие властями Украины в пользу государства пяти компаний «разграблением под видом национализации» — ТАСС.

08:08

08:07

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что контакты США с Россией касаются двусторонних вопросов, детали мира на Украине не обсуждаются — ТАСС.

08:06

08:05

КНДР заявила об отсутствии соглашений о поставках вооружений России — ТАСС.

08:04

Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных для танкового подразделения Центрального военного округа в тыловой зоне проведения спецоперации. Они осваивают такие тактики ведения боя как «танковый прорыв» с прикрытием двух боевых машин и «танковую карусель»:

08:03

Издание «Страна» сообщило о взрывах в городах Желтые Воды, Пятихатки и Вольногорск Днепропетровской области Украины.

08:02

08:01

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе были слышны взрывы. В Полтавской области объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 258-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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