Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой. Это список из пяти пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны РФ, включая возврат территорий, возмещение ущерба и гарантии, в том числе исключение повторения боевых действий на территории Украины, а также меры в отношении военных преступников. Владимир Путин в конце сентября указывал, что Москва готова к переговорам — но не будет обсуждать статус новых территорий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский после публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров.

«Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — говорится в видеообращении Зеленского в Telegram.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО Украины об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным после подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

Тогда же, 30 сентября, Путин, выступая в Кремле на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предложил Киеву «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров». Вместе с тем он добавил, что статус новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — не обсуждается, они являются субъектами Российской Федерации. О том, что не обсуждается вопрос Крыма, власти России неоднократно говорили с 2014 года.

Актуальное состояние переговоров

В ответ на слова Зеленского 8 ноября высказался замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Москва не выдвигала никаких требований для начала переговоров с Киевом.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю. <…> Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине », — добавил Руденко.

Дипломат напомнил, что украинские власти приняли закон, который запрещает вести мирные переговоры с Москвой. По его словам, это осознанный выбор соседней страны. «Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего» Протесты в иорданской столице Аммане вспыхнули 14 января 2011 года — в тот же день... 07 ноября 10:51

Также Руденко отметил, что Москва не ведет переговоров с США по Украине.

7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Washington Post, в которой говорится, что Вашингтон просит Киев показать открытость к переговорам.

«Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

То же самое Песков сказал о публикации The Wall Street Journal, в которой говорилось о переговорах помощника президента РФ Юрия Ушакова, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 7 ноября прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что «люди много что утверждают». Жан-Пьер добавила, что Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят Соединенные Штаты, но не затрагивают Украину.

За повторный запуск переговорного трека 7 ноября также выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы выступаем за возвращение к миру ради восстановления международного права», — заявил Макрон, добавляя, что «в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров, но это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина».

Тем не менее, Макрон считает «поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия» для переговоров.

По его словам, текущая ситуация не позволяет делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.

СМИ толкают Киев на переговоры

Как 7 ноября писала итальянская газета la Repubblica, США и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Украиной и Россией. Вашингтон и Брюссель видят возможность переговоров по итогам противостояния в Херсоне, если оно все же произойдет. Окно возможностей для Киева появится в случае возвращения контроля над Херсоном, считают авторы материала. «С позиции силы»: в НАТО допускают переговоры Киева и Москвы после взятия ВСУ Херсона В случае взятия Украиной Херсона — города не только стратегического, но и дипломатического... 07 ноября 17:25

«В последней аналитике, циркулирующей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, столкновение в этом районе приобретает значение не только стратегическое с военной точки зрения, но и с политической и дипломатической. И прежде всего США транслируют союзникам возможность разворота», — пишет la Repubblica.

Также в статье отмечалось, что теоретически «победа над российской армией в одной из важнейших точек доступа к Азовскому морю и Крыму может означать реальную возможность начать первые настоящие переговоры с Москвой».

7 ноября американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько последних месяцев вел конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Целью переговоров издание назвало предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу применения ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. Отмечалось, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

6 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам. По словам источников, призывы Вашингтона направлены именно на «сохранение морального достоинства в глазах своих международных сторонников», и к склонению к переговорам с Москвой отношения не имет

В материале отмечается, что Вашингтон требует от Зеленского отказаться от указа, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Такого рода призывы, отмечается в статье, показывают, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по Украине, поскольку американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киева «столько, сколько потребуется».