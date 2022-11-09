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Политика

«Завтра вы проснетесь, мы будем в большинстве». Первые итоги выборов в США

NBC: республиканцы получают большинство мест в Палате представителей Конгресса

Американские СМИ публикуют предварительные прогнозы по результатам промежуточных выборов в Конгресс. В случае с 13 местами исход избирательной гонки пока не ясен, хотя общая тенденция уже очевидна — лидируют республиканцы. В то же время шансы на контроль над Сенатом сохраняются у обеих партий. Кроме того, продолжается борьба за губернаторские посты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первые результаты промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся в США во вторник, демонстрируют успех республиканцев в борьбе за Палату представителей. В то же время судьба Сената пока не ясна.

На нынешних выборах избирается весь состав Палаты представителей — 435 членов. Для контроля над ней необходимо 218 мест. Согласно предварительным данным, республиканцы получают 219 мандатов, а значит — и контроль над палатой. Демократы могут рассчитывать на 216 мест, прогнозирует телеканал NBC.

Однако телекомпания отмечает, что это предварительной прогноз, и в случае с 13 местами исход избирательной гонки ясен не до конца.

Другие СМИ пока не отдают окончательно контроль над Палатой представителей какой-либо из партий, хотя и признают, что, скорее всего, он перейдет к республиканцам, передает ТАСС.

На этом фоне лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти уже заявил, что его партия вернет контроль в палате. «Ясно, что мы возвращаем себе палату. Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси – в меньшинстве», — сказал он.

Если в случае Палаты представителей тенденция прослеживается, то с Сенатом ситуация остается не ясной.

Демократы, в частности, лидируют на выборах в Сенат в Аризоне и Пенсильвании. Однако, именно в этих штатах наблюдались проблемы с машинами для голосования. Сообщается, что в Пенсильвании не менее 3 тыс. голосов могут признать недействительными из-за ошибок при заполнении — в связи с незначительным разрывом между кандидатами это может создать условия для оспаривания результатов.

Самые большие технические трудности возникли в округе Марикопа в Аризоне. Там проживает свыше 4 млн человек — более половины населения штата, который является одним из ключевых для контроля над Сенатом. Республиканцы в соцсетях утверждают, что далеко не все избиратели успели отдать голос до закрытия участков.

В Пенсильвании по итогам подсчета 52% голосов пока лидирует демократ Джон Феттерман, но республиканец Мехмет Оз сокращает разрыв, который сейчас составляет около 5%.

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике организацию выборов в Аризоне, Пенсильвании, а также в Детройте и Мичигане. «Нам говорят, что 20% машин для голосования в округе Марикопа в Аризоне не подсчитали поданные через них бюллетени.

И только в округах с республиканским большинством? Вау! Мы не можем позволить этому случиться снова!

Я верю, что генпрокурор Аризоны уже занимается этим делом», — указал он.

Кроме того, продолжается борьба за губернаторские посты: на северо-востоке США в основном лидируют демократы. Однако кандидаты от республиканцев пока выигрывают в штатах Вермонт и Нью-Хэмпшир. При этом республиканец Рон Десантис сохраняет пост губернатора Флориды, его однопартиец Грегг Эббот — главы Техаса.

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