В одном ряду с Хрущевым и Януковичем. За что британского короля закидали яйцами

Утром 9 ноября король Великобритании Карл III и его супруга — королева-консорт Камилла — подверглись нападению. Во время посещения Йорка монаршью чету закидали яйцами. Никто из них не пострадал — бросавший был не слишком метким. Напавшего мужчину задержала полиция. «Газета.Ru» рассказывает, за что недавно вступившего на престол короля закидали яйцами и кто еще из мировых лидеров попадал в подобные ситуации.

Что случилось в Йорке

В среду король Великобритании Карл III с женой прибыли в графство Йоркшир с краткосрочным официальным визитом. В столице графства, Йорке, монарх должен был принять участие в торжественной церемонии открытия статуи его матери Елизаветы II — первого в стране посвященного ей монумента, который появился после смерти королевы 8 сентября 2022 года.

Однако визит был нарушен нападением. Как пишет Daily Mail, во время традиционной церемонии приветствия монарха городскими властями в Карла и стоявшую рядом королеву-консорта Камиллу бросили несколько яиц. Британские СМИ сообщали, что по королю выпустили три «снаряда», однако на появившемся в сети видео заметно, что яиц было минимум четыре. Ни одно из них не достигло цели — все пролетели мимо Карла, его жены и присутствующих. Сам монарх лишь мельком оглянулся на приземлившееся рядом яйцо и через несколько секунд, как сообщает издание, «невозмутимо проследовал дальше, приветствуя жителей Йорка».

Метателя яиц буквально через несколько секунд скрутили четверо сотрудников полиции. Во время задержания, уже находясь на земле, молодой мужчина выкрикивал «Эта страна была построена на крови рабов». Собравшиеся поприветствовать Карла горожане ответили ему криками «Позор» и «Боже, храни короля».

По информации той же Daily Mail, нападавший — экоактивист Патрик Телуэлл, позиционирующий себя как член движения Extinction Rebellion. В своей онлайн-биографии мужчина пишет, что уже давно является активным участником левых политических движений. Кроме того, Телуэлл был президентом садоводческого общества Йоркского университета. В своем блоге он пишет о глобальном изменении климата и готовится к получению докторской степени в области междисциплинарного глобального развития. В 2019 году Патрик Телуэлл баллотировался от «Партии Зеленых» на местных выборах.

Теллуэла в итоге заковали в наручники, посадили в полицейский фургон и увезли с места происшествия. Британская полиция официально не прокомментировала инцидент и дальнейшие действия с нападавшим.

Согласно закону Соединенного Королевства, принятому еще в 1848 году, за нападение на суверена (в том числе, за бросание в него любых предметов) предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет. Однако на практике столь жесткие меры почти никогда не применяется. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

Кого еще забрасывали яйцами и не только

В конце 1950-х годов первого секретаря ЦК СССР Никиту Хрущева забросали помидорами в Куйбышеве. Лидер прибыл в город на открытие гидроэлектростанции во время довольно острого дефицита продуктов и других товаров массового потребления. В итоге выступавшего Хрущева освистала толпа, и в него полетели гнилые картофелины и помидоры. В секретаря не попали, он поспешил уйти с трибуны.

Если же говорить о последних случаях, то в июле этого года объектом для забрасывания яйцами стал кортеж председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Инцидент произошел во время визита Качиньского в Великопольское воеводство в городе Гнезно. Местного жителя, метавшего яйца, задержала полиция и оштрафовала его на 100 злотых (около $21). Нападавший объяснил свои действия недовольством выросшими выплатами по кредиту.

В мае 2022-го протестующие забросали яйцами главу немецкого МИДа Анналену Бербок во время предвыборного митинга в Вуппертале. Глава дипломатического ведомства приехала на запад Германии, чтобы поддержать однопартийца Мону Найбауэр, участвовавшую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Бербок вышла на сцену для выступления, после чего в нее сразу же полетели яйца. Министра прикрыли полицейские, однако она попросила отойти их в сторону, заявив, что «бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова».

Среди других мировых лидеров, подвергшихся «яичному нападению», были чешский президент Милош Земан, польский президент Бронислав Комаровский, канцлер Германии Гельмут Коль, французский президент Николя Саркози, украинский президент Виктор Янукович, бразильский президент Луис да Силва.

Да и в истории Великобритании были нередки случаи, когда национальных лидеров забрасывали яйцами. В 1970 году сырое лицо прилетело в лицо премьер-министру Гарольду Вильсону во время кампании за его переизбрание. А в 2010 году студент Корнуоллского колледжа бросил яйцо в другого британского премьера Дэвида Кэмерона.