Военная операция РФ на Украине. День 262-й

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, заявил РИА Новости представитель администрации региона.
Город расположен в 200 км к югу от Херсона, на берегу Азовского моря.
Журнал Newsweek опубликовал статью, в которой утверждается, что планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере €18 млрд в 2023 году могут «оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран». Эти страны сейчас страдают от экономических проблем, передает ТАСС.
Пресс-служба МО РФ распространила видео подготовки мобилизованными россиянами на полигоне в Ставрополье.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, однако Вашингтон «не видит серьезного настроя Москвы на переговоры».
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Выпущено две ракеты.