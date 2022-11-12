«Сделаем все возможное»: ЕС и Великобритания договорились бойкотировать Россию на G20

Европейский союз в координации с Великобританией сделает «все возможное», чтобы изолировать российскую делегацию на саммите G20, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС. В частности, их делегации будут уходить с выступлений представителей России. Кроме того, западные страны намерены «ясно дать понять» Москве, что любые переговоры по ситуации на Украине должны вестись на условиях Киева.

На саммите G20 Великобритания и ЕС намерены бойкотировать выступления делегации из России — и к тому же призывают союзников. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на чиновников Евросоюза. Утверждается, что Лондон и Брюссель «сделают все возможное», чтобы изолировать Москву на переговорах в Индонезии.

Главой российской делегации на встрече будет министр иностранных дел страны Сергей Лавров, президент России Владимир Путин не примет участие в мероприятии. Планируется, что представители Европейского союза и Соединенного Королевства будут «отговаривать партнеров от встречи с Лавровым» и призывать к тому, чтобы «люди уходили, когда Россия начнет выступать», пишет британское СМИ.

Представитель ЕС заявил изданию, что страны хотят показать Москве на саммите, «что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России».

Вместе с Великобританией союз планирует «противостоять Москве» из-за спецоперации России на Украине и призывать российскую сторону к деэскалации конфликта.

«Великобритания не заинтересована в координации с ЕС по внешней политике в целом, но в этом вопросе у нас одна и та же цель, и мы взаимно укрепляем наши усилия», – добавил собеседник The Daily Telegraph.

Европейские представители «ясно дадут понять, что любые переговоры должны вестись на условиях, приемлемых для Украины», пишет газета. Один из собеседников издания подчеркнул, что «если Россия прекратит войну», то «на Украине будет мир», «но Украины не будет, если Украина прекратит войну».

Представитель ЕС назвал отношения России и Китая «безграничной дружбой», поэтому ожидается, что Пекин не присоединится к инициативе европейцев бойкотировать Москву на саммите.

Саммит и участие в нем России

G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. «Группа двадцати» включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз.

11 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россию на саммите будет представлять глава МИД страны. По словам представителя Кремля, президент сам решил, что не поедет на встречу. «Связано с его графиком. Связано с необходимость его нахождения в Российской Федерации», – пояснил Песков.

Видеообращение Путина или онлайн-выступление также «не планируется». В сентябре Песков отмечал, что решение о поездке Путина будет зависеть в том числе от «фактора безопасности».

В Москве считают, что отказ Путина от поездки в Индонезию «позволяет избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал российского президента «военным преступником», сообщило 9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. В материале агентства отмечается, что Кремль рисковал тем, что европейские политики могли сторониться Путина на саммите.

На саммит не приедет и президент Украины Владимир Зеленский, так как «будет занят внутренними делами Украины». Об этом ранее сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, пишет портал Detik. Панджаитан занимается организацией саммита. Председательствующая в G20 Индонезия «уважительно» отнеслась к решению глав государств.

10 ноября пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что переговоры главы ведомства Энтони Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым не запланированы: «У нас нет планов каких-либо официальных контактов в настоящее время».

В российском МИДе эту информацию подтвердили. «Нет, не планируется [встреча], и об этом из Вашингтона мы слышим сигналы чуть ли не каждодневно о том, что таких планов нет. У нас тоже нет таких планов. Вопрос вообще не существует как таковой в повестке дня», – сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.