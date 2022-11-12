«Противодействие западным спецслужбам». Путин договорился о дружбе с Ираном

Президент России Владимир Путин договорился с иранским коллегой Эбрахимом Раиси нарастить политическое и торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Ранее на этой же неделе Тегеран посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, где обсудил с руководством исламской страны укрепление связей России и Ирана в условиях санкционного давления.

Сотрудничество с Ираном

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«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также условились активизировать контакты «между соответствующими российскими и иранскими ведомствами».

9 ноября стало известно, что в Тегеран прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Там он провел переговоры с иранским коллегой Али Шамхани. Они обсудили вопросы «двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе взаимодействия в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом».

Стороны рассмотрели «меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб». Представители России и Ирана также решили наращивать «обмен опытом по развитию экономического потенциала России и Ирана и выстраиванию внешнеторговых связей в условиях санкционного давления».

Кроме того, переговорщики обсудили развитие взаимодействия на международной арене и обменялись мнениями по ситуациям, сложившимся на Украине и на Ближнем Востоке.

«Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности», — отметили в пресс-службе Совбеза России.

Поставки беспилотников

20 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Иран участвует в военной спецоперации России на Украине. По его словам, Россия получила от Ирана «десятки беспилотников» и, «вероятно, ожидает новые поставки». В США обеспокоились визитом Патрушева в Иран Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обеспокоены визитом секретаря Совета безопасности... 11 ноября 06:31

«Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно — путем поставок вооружений», — сказал представитель Соединенных Штатов.

Согласно его данным, российская сторона также намерена запросить у Тегерана ракеты класса «земля-земля». Кирби добавил, что из-за этого США намерены ввести дополнительные санкции в отношении Тегерана, а также изучить возможность введения новых ограничений.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что, согласно его данным, Иран не только поставляет РФ беспилотники, но и предоставляет иранских военных для помощи России в использовании дронов.

Российские официальные лица отвергли все обвинения США. 5 ноября государственное информагентство IRNA привело слова главы иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, который сообщил, что Тегеран передал небольшое количество БПЛА России, но за несколько месяцев до начала военной спецоперации на Украине.

«Ажиотаж, поднятый некоторыми западными странами о том, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в войне на Украине, про ракеты совершенно неверен. Что касается беспилотников, это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», — сказал чиновник. «Несмотря на ярость». США направили военные самолеты к Ирану, чтобы защитить Саудовскую Аравию Несмотря на разногласия из-за решения Саудовской Аравии сократить добычу нефти, США намерены защищать... 06 ноября 13:41

Конфликт из-за Саудовской Аравии

У Ирана и США натянутые отношения также из-за ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. 1 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана по целям в Саудовской Аравии. 2 ноября МИД Ирана отверг все обвинения.

«Такие предвзятые новости со стороны некоторых западных и сионистских кругов направлены на создание негативной атмосферы против Исламской Республики Иран и разрушение нынешних позитивных тенденций в отношениях со странами региона», — говорилось в заявлении ведомства.

Однако 5 ноября газета The Washington Post сообщила, что «центральное командование США направило военные самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общего повышенного уровня боевой готовности вооруженных сил США и Саудовской Аравии».

Накануне генерал ВВС США Майкл Курилла рассказал Politico, что американские стратегические бомбардировщики B-52, несущие на борту ядерные боеголовки, пролетели над странами Ближнего Востока. По его словам, армия США готова «решительно ответить» Ирану в случае его удара по Саудовской Аравии.

«Связанные с Ираном группировки боевиков часто нацелены на силы США и партнеров как в Ираке, так и в Сирии», — говорилось в статье.