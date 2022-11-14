Военная операция РФ на Украине. День 264-й

Школа и железнодорожная станция, по предварительным данным, повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска из HIMARS, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС «растет с каждым днем» на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — ТАСС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на первом плане) на Запорожской атомной электростанции, 1 сентября 2022 годаКонстантин Михальчевский/РИА «Новости»
ВСУ за прошедшие сутки 31 раз наносили удары по населенным пунктам ДНР, сообщили в представительстве республики. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов — ТАСС.
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на территории подконтрольных Киеву районов ДНР объявили воздушную тревогу — ТАСС.
В представительстве ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из «Градов» Киевский район Донецка — ТАСС.
В ЛНР заявили о прибытии подкрепления Вооруженных сил Украины на сватовском направлении — ТАСС.
В представительстве ЛНР сообщили, что ВСУ за сутки трижды обстреляли республику, в том числе из РСЗО HIMARS.
«Зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Рубежное, Нижняя Дуванка и Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (пять ракет), артиллерийского орудия калибра 155 мм (два снаряда) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства.
В результате обстрелов в Нижней Дуванке поврежден жилой дом, передает ТАСС.
ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Амвросиевке в ДНР вблизи административной границы с Ростовской областью, заявил глава районной администрации Игорь Лызов — ТАСС.
Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение уйти из России.
В «Укрэнерго» сообщили, что один из ключевых объектов национальной энергетической компании получил серьезные повреждения — ТАСС.
Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ во второй раз за утро 14 ноября нанесли удар по Торезу, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.
На Украине лишили аккредитации по меньшей мере шесть журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне — ТАСС.
Минобороны России сообщило, что мобилизованные военнослужащие прошли в Крыму подготовку на психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта специальной военной операции — ТАСС.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром, что Соединенные Штаты тесно взаимодействуют со странами G7 в вопросе введения потолка цен на российскую нефть. По ее словам, Вашингтон и Париж «твердо привержены привлечению России к ответственности» за ее действия на Украине — ТАСС.
Джанет ЙелленAl Drago/Pool via Reuters
Минобороны России опубликовало 14 ноября кадры боевой работы мобилизованных военнослужащих артиллерийских подразделений ЦВО в зоне спецоперации:
«Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, при этом расширение альянса не способствует укреплению его безопасности», — заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Представительство ЛНР, сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сабовка из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив в общей сложности пять ракет — ТАСС.
Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных — ТАСС.