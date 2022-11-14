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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 264-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 264-й день

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Иван Высочинский/ТАСС
Воздушную тревогу объявили в понедельник в двух областях на востоке Украины. Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных. Мэр Харькова заявил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва. В ДНР и ЛНР также продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:42

Школа и железнодорожная станция, по предварительным данным, повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска из HIMARS, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.

09:37

09:29

Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС «растет с каждым днем» на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — ТАСС.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на первом плане) на Запорожской атомной электростанции, 1 сентября 2022 года

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на первом плане) на Запорожской атомной электростанции, 1 сентября 2022 года

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
09:27

ВСУ за прошедшие сутки 31 раз наносили удары по населенным пунктам ДНР, сообщили в представительстве республики. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов — ТАСС.

09:26

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на территории подконтрольных Киеву районов ДНР объявили воздушную тревогу — ТАСС.

09:22

В представительстве ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из «Градов» Киевский район Донецка — ТАСС.

09:19

09:16

В ЛНР заявили о прибытии подкрепления Вооруженных сил Украины на сватовском направлении — ТАСС.

09:12

09:11

В представительстве ЛНР сообщили, что ВСУ за сутки трижды обстреляли республику, в том числе из РСЗО HIMARS.

«Зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Рубежное, Нижняя Дуванка и Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (пять ракет), артиллерийского орудия калибра 155 мм (два снаряда) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства.

В результате обстрелов в Нижней Дуванке поврежден жилой дом, передает ТАСС.

09:09

ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Амвросиевке в ДНР вблизи административной границы с Ростовской областью, заявил глава районной администрации Игорь Лызов — ТАСС.

09:02

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение уйти из России.

08:56

В «Укрэнерго» сообщили, что один из ключевых объектов национальной энергетической компании получил серьезные повреждения — ТАСС.

08:50

Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ во второй раз за утро 14 ноября нанесли удар по Торезу, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:45

На Украине лишили аккредитации по меньшей мере шесть журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне — ТАСС.

08:36

ВСУ выпустили по Иловайску и Торезу 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:27

Минобороны России сообщило, что мобилизованные военнослужащие прошли в Крыму подготовку на психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта специальной военной операции — ТАСС.

08:20

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром, что Соединенные Штаты тесно взаимодействуют со странами G7 в вопросе введения потолка цен на российскую нефть. По ее словам, Вашингтон и Париж «твердо привержены привлечению России к ответственности» за ее действия на Украине — ТАСС.

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Джанет Йеллен

Джанет Йеллен

Al Drago/Pool via Reuters
08:09

Минобороны России опубликовало 14 ноября кадры боевой работы мобилизованных военнослужащих артиллерийских подразделений ЦВО в зоне спецоперации:

08:07

Воздушную тревогу объявили 14 ноября в двух областях на востоке Украины — ТАСС.

08:06

08:05

Мэр Харькова заявил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва — ТАСС.

08:04

«Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, при этом расширение альянса не способствует укреплению его безопасности», — заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

08:03

Представительство ЛНР, сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сабовка из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив в общей сложности пять ракет — ТАСС.

08:02

08:01

Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 264-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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