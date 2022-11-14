Военная операция РФ на Украине. День 264-й

09:11

В представительстве ЛНР сообщили, что ВСУ за сутки трижды обстреляли республику, в том числе из РСЗО HIMARS.

«Зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Рубежное, Нижняя Дуванка и Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (пять ракет), артиллерийского орудия калибра 155 мм (два снаряда) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства.

В результате обстрелов в Нижней Дуванке поврежден жилой дом, передает ТАСС.