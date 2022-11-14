«Похоже на начало агонии». Как в России встретили резолюцию ГА ООН по репарациям Украине

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву от российской спецоперации. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. По словам постпреда РФ в Организации Валерия Небензи, Запад таким образом пытается «легитимизировать неприкрытый грабеж». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что резолюция ГА ООН — «начало агонии» организации, который свидетельствует о скором ее распаде. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев же отметил «юридическую ничтожность» данного документа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ГА ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву от российской спецоперации. Резолюцию поддержали 94 члена, воздержались 73 члена, против выступили 14 членов организации – Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, ЦАР и Зимбабве.

Проект резолюции «рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, <...> понесенных в результате международно-противоправных действий РФ на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Согласно уставу ООН, принятые ГА резолюции не имеют обязательной силы и несут лишь рекомендательный характер, в отличие от решений Совбеза Организации. Считается, что резолюции Генеральной Ассамблеи имеют большое морально-политическое значение.

Репарации как инструмент ограбления и искупления грехов

Постоянный представитель России при ООН Валерий Небензя заявил, что проект резолюции «не выдерживает юридической критики» и является «попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права».

«Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у РФ суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Им уже давно хочется их разморозить, но не чтобы вернуть законному владельцу и не чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — заявил постпред.

По его словам, это приведет только к усугублению конфликта. Он отметил, что единственные выгодополучатели в случае практической реализации проекта – «западные военные корпорации, которые уже заработали миллиарды на поставках вооружений Украине». «Замороженные» российские активы 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС и партнеры решили «парализовать» активы российского Центробанка, размещенные за рубежом. 13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — из млрд заблокированными оказались около млрд резервов. 14 октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс... Читать дальше

Также он отметил, что Генассамблея или любой другой международный механизм «не могут отменить суверенный иммунитет, которым обладают государственные активы в соответствии с международным правом».

«Для большинства стран третьего мира оскорбительно, что западные страны вздумали требовать, а не выплачивать репарации. Сценарий с воровством и тратой суверенных госактивов задумывается именно теми государствами, которые имеют богатейший послужной список ограбления остального мира. Страны Запада никогда не рассматривали репарации в качестве способа искупить собственные грехи. Они вспомнили об этом лишь сейчас, когда репарации приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства», — заключил он.

Зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил в свою очередь, что больше половины государств – членов ООН не поддержали резолюцию о «репарациях» Украине и назвал это фиаско для тех, кто продвигает «порядок, основанный на правилах».

«Конец будет мучительным»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале расценил резолюцию Генассамблеи как «юридическую основу для воровства активов». Всего он сделал три вывода из заседания ГА и принятого делегатами документа.

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — говорится в первом тезисе Медведева.

Второй вывод зампреда СБ РФ: «Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

Последний, третий вывод – «это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации «объединённых наций». «Сворованы коллективным Западом». Песков рассказал о судьбе российских золотовалютных резервов Многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, просто «сворованы коллективным... 24 октября 16:29

«Юридически ничтожная резолюция»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что резолюция ГА ООН юридически ничтожна и противоречит уставу ООН.

«Резолюции ГА ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными», — сказал Косачев.

По его мнению, это не остановит западные страны «придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов».

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров также напомнил, что резолюции ГА не имеют обязательной силы.

«Нам это никак, никакой обязательной силы эта резолюция не имеет», — заявил сенатор. По его словам, «послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будут выполнять все, что им скажут. <…> Но никакого значения это не имеет».

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий воспринял резолюцию аналогично — как «легализацию грабежа».

«Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем снова путем выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблеи нет никаких полномочий требовать репарации», — заявил Слуцкий.

«Возмещать не будем, будем восстанавливать»

На резолюцию Генассамблеи также отреагировал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. Он заявил, что Россия не будет возмещать ущерб Украине – она восстановит ее сама.

«Никаких полномочий решать мнимую проблему «возмещения» у Генассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — сказал Морозов.

Депутат также считает резолюцию попыткой узаконить воровство российских активов, по его словам, «это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом возмещения ущерба Украине».

«Предложенный документ ни на шаг не приблизит мир»

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков также высказался против резолюции ГА ООН и отметил, что документ не приблизит ситуацию к мирному разрешению, а также является наглядным примером реальной ситуации с частной собственностью на Западе. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

«Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна. <…> Предложенный документ ни на шаг не приблизит нас к миру, а лишь еще больше поляризует. Беларусь проголосует против проекта резолюции», — заявил Рыбаков.

Постпред подчеркнул, что проект не упоминает о преступлениях колониальных держав, в связи с этим, ГА не должна делать исключение для конфликта на Украине, каким бы тяжёлым он ни был, не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, несущих на себе наиболее тяжелые последствия войн, иностранного вмешательства, рабства и колониализма.

«Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли», — обратил внимание белорусский постпред.