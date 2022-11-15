Путин пообещал оставить будущим поколениям «правду, хорошую или плохую»

Президент России Владимир Путин обвинил западные страны в попытке переписать мировую историю, чтобы ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет. Он также пообещал выстраивать политику государства на «исторической правде» и заключил, что России важно оставить будущим поколениям «объективную информацию». Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

«Раскачка суверенитета»

Владимир Путин по видеосвязи выступил на заседании оргкомитета «Победа». Он заявил, что некоторые государства пытаются переписать мировую историю для того, чтобы разобщить и ослабить Россию. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — сказал Путин.

По его словам, «насаждение мифов» и «искажение истории» — сценарий, который уже был «обкатан» в ряде государств, включая Украину. По мнению Путина, западные страны попытались поступить также с Россией, но она «вовремя и достаточно твердо» «поставила им заслон», чтобы «отстоять свои интересы».

При этом «основой национальной идентичности» президент назвал «преемственность поколений, верность традициям» и «высокие духовно-нравственные ориентиры», которые «развиваются в культуре» и творчестве. По словам главы государства, поэтому недавно были утверждены «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей», к числу которых относится историческая память.

Путин заключил, что России важно оставить будущим поколениям «объективную правду».

«Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (переписать историю. — «Газета.Ru»), показать правду — хорошую, плохую — но объективную информацию», — сказал он.

«Не везде нужный результат»

Путин призвал правительство ответственно подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда.

«Впереди у нас две важные для Ленинграда, для Петербурга, для всей нашей России исторические даты. В 2023 году исполнится 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного города, а в 2024-м — 80-летие его полного освобождения от блокады. Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и, что называется, с душой», — попросил глава государства.

Он также сказал, что на территории России места, где покоятся останки жертв нацистской Германии, «должны быть отмечены и ухожены так же, как воинские захоронения». Президент уверен, что граждане обязаны сохранить память о них как о «свидетельстве самой сути нацизма».

«Обращаю внимание, и прежде всего, конечно, местных властей <…> на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы», — отметил российский лидер.

Путин также пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря «Красный» в Крыму и сделать все для реализации проекта.

Кроме того, Путин заявил, что Россия будет выстраивать свою политику в будущем, основываясь на исторических фактах. Патрушев: США толкают мир к глобальной войне, отказываясь осуждать героизацию нацизма Соединенные штаты и их союзники стравливают народы и толкают мир к глобальной войне, отказываясь от... 15 ноября 14:05

«Мы с вами все сделаем, чтобы факты, исторические факты стали достоянием миллионов людей, чтобы именно на них мы основывали в значительной степени свое поведение и сегодня и выстраивали свою политику на будущее, это имеет серьезное, не отвлеченное, а серьезное, прикладное значение для сегодняшнего дня нашей страны и для будущего», — отметил он.

Новые «Города воинской славы»

Участники заседания также рассмотрели новые предложения Российской академии наук по присвоению званий «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы». Путин отметил, что «процесс присвоения звания «Город воинской славы» был завершен в 2015 году», его были удостоены 45 городов.

«Сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои <...> Обращаю внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации», — добавил президент.

В свою очередь глава РАН Геннадий Красников в своем докладе предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю за «проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции».