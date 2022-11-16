Падение ракеты в Польше. Что говорят в России и странах НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяют доводам России, заявившей о своей непричастности к падению ракет на территории Польши, из-за чего погибли два человека. Той же позиции, по его словам, придерживаются и шесть неназванных стран НАТО. Президент Джо Байден также выразил мнение, что ракета вряд ли была запущена из России. Как сообщили источники агентства Associated Press, ракету могли выпустить украинские военные — в ответ на российские удары по объектам инфраструктуры на Украине.

Россия сказала: «Мы здесь ни при чем»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяет заявлениям России о непричастности к падению ракеты в Польше. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Для нас важно, что Россия сказала: «Мы здесь ни при чем». Помимо этого, Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, организованной на полях саммита G20.

Он добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц сообщил ему, что шесть стран НАТО посовещались и «пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка».

«По их данным, это не российская ракета», — подчеркнул президент Турции, не уточнив, о каких шести странах идет речь.

В венгерском МИД сообщили, что Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора. На сайте Североатлантического альянса уточняется, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании. Затем он пообщается с журналистами на брифинге.

Четвертая статья основного договора НАТО гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Падение ракет

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. В МИД страны заявили, что упавшие ракеты были произведены в России. Однако президент Польши Анжей Дуда не подтвердил данные внешнеполитического ведомства страны, отметив, что у Варшавы на данный момент нет точной информации, чьи ракеты упали на территории страны.

В Минобороны России вечером 16 ноября заявили, что заявления польских СМИ и официальных лиц «о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В оборонном ведомстве также рассказали, что «никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось».

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Позиция США

В Пентагоне рассказали, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами. По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом.

Президент США Джо Байден созвал экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. По ее итогам он заявил, что, предварительно, ракета прилетела в Польшу не из России. Американский президент также обсудил инцидент с британским премьер-министром Риши Сунаком.

«Президент Джо Байден встретился сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком на полях саммита G20 <…> Они также обсудили взрыв, который произошел в восточной части Польши, и нашу полную поддержку продолжающегося расследования Польши», — говорится в сообщении Белого дома.

Выступая на пресс-конференции, организованной на полях саммита G20, Байден заявил, что предварительные данные указывают на то, что это не была российская ракета.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.

Американский лидер добавил, что намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше и после этого решить, какие шаги предпринять. Он уточнил, что лидеры НАТО и стран G7 договорились помочь Варшаве в расследовании.

Агентство Associated Press в свою очередь сообщило, что ракета могла быть выпущена украинскими военными в ответ на обстрелы российскими ракетами.

«Три официальных лица США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электрической инфраструктуре Украины во вторник.

Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично», — говорится в статье.

«Меня терзают смутные сомнения»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале написал, что Россия не виновата в «ракетной атаке» на Польшу. Он также уточнил, что 16 ноября в СБ ООН пройдет очередное заседание по Украине.

«Как говорил герой известного советского фильма, «меня опять терзают смутные сомнения…» Но не буду подыгрывать конспирологам. Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши», — написал представитель России.

По его мнению, Украина пытается «спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями».

«Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров — вещь немыслимая. Зато игнорировать факты и списывать все на Россию для них дело привычное <…> Даже любопытно, как они будут выкручиваться на этот раз», — заключил он.