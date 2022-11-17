Путин утвердил новый состав СПЧ. В него вошли военкор и депутат ДНР

Президент России Владимир Путин указом заменил 10 человек в Совете по правам человека. Новыми членами СПЧ, в частности, стали военкор Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил назначения тем, что «другие лица становятся лидерами общественного мнения».

Плюс 10 человек

Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека». В обновленный состав СПЧ вошли десять человек:

— глава исполкома «Общероссийского народного фронта» в Московской области Юлия Белехова;

— сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян Власов;

— президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева;

— председатель Союза писателей России Николай Иванов;

— председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников;

— специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;

— ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников;

— профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Рукшин;

— уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода;

— депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

В указе говорится, что документ вступил в силу в день подписания – 17 ноября. Российская комиссия СПЧ обратилась в ООН из-за фото привязанных к столбам людей в Херсоне Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по развитию... 15 ноября 20:38

Коц сообщил «Газете.Ru», что знал о своем грядущем назначении.

«Но какой конкретно фронт работ передо мной «нарежут», я не знаю. Конкретику со мной пока никто не обсуждал, но я могу предположить, что она будет связана как раз с СВО», — предположил журналист.

Он отметил, что в России «проблем в области соблюдения прав человека в погонах много». По его словам, он «этими проблемами, по мере сил, непублично и так занимался».

«Если этот статус добавит инструментов в этой работе, буду только рад», — заключил Коц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые назначения в СПЧ на брифинге.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли обновление СПЧ с проведением военной спецоперации на Украине.

Представитель Кремля добавил, что помимо этого есть и постоянно проходящий процесс ротации.

Минус 10 человек

Из Совета по правам человека были исключены психолог Александр Асмолов, журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова, председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, журналист и публицист Александр Верховский, правозащитница Наталия Евдокимова, журналист, продюсер и общественный деятель Иван Засурский, телеведущий Николай Сванидзе, Федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина, создатель Комитета против пыток (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан НКО-иноагентом) Игорь Каляпин и правозащитник, общественно-политический деятель, публицист Андрей Бабушкин.

close 100% Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе (коллаж) РИА Новости/ТАСС

При этом Асмолов заявил о выходе из состава СПЧ еще 6 марта из-за «несоответствия происходящего вокруг правам человека». Он рассказал «Коммерсанту», что проинформировал коллег по СПЧ о выходе из состава совета 5 марта.

«Считаю дальнейшее пребывание в совете абсолютно бессмысленным, наши голоса не слышат», — сказал он.

Асмолов также подписал письмо с призывом завершить военную спецоперацию России на Украине. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

Бабушкин умер 14 мая этого года в возрасте 58 лет. Большакова тоже скончалась — 28 августа 2021 года в возрасте 72 лет.

Организации, в деятельности которых принимал участие Верховский, были внесены в реестр иноагентов. Он был главой информационно-аналитического центра «Сова» и вице-президентом информационно-исследовательского центра «Панорама».

А Засурский в мае уволился с должности завкафедры новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ и покинул страну. Глава СПЧ Фадеев назвал деградацию международных правозащитных организаций ужасающей Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий... 17 ноября 14:21

Винокурова написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что работа в СПЧ была для нее «славной охотой», которая «подошла к концу».

«Непростые выдались годы. Я видела свою задачу простой: помогать людям по принципу «если человек находится в беде», а не по принципу нашей с ним общности по взглядам, действиям или высказываниям. Я старалась ее выполнять. Для меня это был такой акт служения своей стране, ее людям. Мне бесценна каждая жизнь, которую я помогла изменить», — написала она, заключив, что теперь «свободна».