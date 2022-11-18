Военная операция на Украине. День 268-й

Ватикан ведет работу для сближения позиций и поиска решений по Украине, заявил папа Римский Франциск.
Папа Римский Франциск во время мессы в Нур-Султане, Казахстан, 14 сентября 2022 годаAlexander Zemlianichenko/AP
Министр финансов Украины заявил, что с февраля ущерб инфраструктуре страны можно оценить в $100 млрд.
ВСУ вчера ночью обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
РИА Новости: военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов, которые поначалу согласились на переговоры о сдаче, но потом внезапно бросили гранату.
Один из украинцев выжил и был взят в плен.
Республиканцы в Палате представителей предложили провести аудит поддержки Украины.
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы «заслуживают того, чтобы знать, зачем заработанные упорным трудом деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО, а президент Байден сам заявил, что не станет ее защищать».
❗️Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, — на Украине не нашли следов изготовления «грязной бомбы».
Постпредство РФ в Вене назвало резолюцию МАГАТЭ по действиям РФ на ядерных объектах на Украине «непрофессионально составленной».
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов переехать в села на зиму из-за сложной ситуацией с электроснабжением.
Замкомандующего 2-го армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара в ДНР.