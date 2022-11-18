«Второй фронт против России». Что говорят об этом в Грузии

Киевские власти, как утверждает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, добиваются открытия «второго фронта» против России. По его словам, с таким призывом украинские чиновники якобы обращались к представителям грузинской оппозиции. В Тбилиси неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Члены украинского руководства, которые являются союзниками грузинских оппозиционеров, открыто призывали Тбилиси открыть «второй фронт» против РФ — с таким утверждением в пятницу, 18 ноября, выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди [грузинские оппозиционеры] являются союзниками украинских чиновников. Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти…

Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон?»

— сказал Гарибашвили с трибуны парламента республики.

Он полагает, что если бы оппозиция руководила сегодня Грузией, то «страна бы потеряла суверенитет и была передана России». В Тбилиси неоднократно ранее заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены в отношении Москвы из-за специальной военной операции на Украине. Военная операция на Украине. День 268-й Минобороны РФ заявило о расстреле российских пленных военнослужащих украинскими солдатами. Глава Совета... 18 ноября 19:00

В конце сентября и октябре, на фоне частичной мобилизации в РФ сотни тысяч россиян выехали в Грузию: на границе были многокилометровые очереди, в которых люди ждали по несколько дней. По некоторым оценкам, около 100 тыс. граждан РФ решили остаться в Тбилиси и других городах республики на постоянной основе.

Как отмечает РБК, приток людей из России положительно влияет на экономику Грузии. По последнему прогнозу МВФ, рост ВВП этой страны в 2022 году составит 10% — почти вдвое выше, чем ожидалось ранее.

«Среднегодовой экономический рост в Грузии за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3%.

Прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10%», — заявил в конце октября председатель Нацбанка республики Коба Гвенетадзе. «Киев будет получать вооружения». В НАТО назвали способ добиться переговоров о мире Мирные переговоры по Украине зависят от успехов ВСУ на поле боя, считает глава Североатлантического... 16 ноября 18:21

В свою очередь, представители грузинской оппозиции призывают ввести визовый режим для граждан РФ — с соответствующей инициативой выступал, в частности, глава партии «Европейские демократы» Николоз Вашакидзе, напоминает TourDom.ru.

17 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что допускает пересмотр «либерального безвизового режима» из-за наплыва россиян. По ее словам, окончательное решение будет принято правительством страны. «Исторический момент, символ надежды и сигнал для России». Украину и Молдавию пригласили в ЕС 23 июня стал историческим днем для Украины и Молдавии — саммит ЕС в четверг предоставил... 24 июня 04:45

Она также признала, что в Тбилиси испытали «огромную разочарованность» в процессе передачи статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии. По мнению Зурабишвили, Грузия тоже должна получить статус кандидата, поскольку «граждане страны уже долгое время являются европейцами и им пора присоединиться к европейской семье».

На этом фоне помощник госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид заявила 17 ноября, что происходящие в Грузии в последнее время процессы «вызывают беспокойство Вашингтона». «США поддерживают Грузию, и добились значительного прогресса в последние десятилетия, у нас сохраняется стратегическое партнерство. Но то, что мы наблюдаем в настоящее время, нас очень тревожит, потому что мы видим откат от демократии», — отметила Донфрид. «Предложим публичную форму». Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Россией Киев получал сигналы о готовности РФ к прямым переговорам с Украиной — об этом... 16 ноября 23:49

Напомним, в июне лидеры стран—членов ЕС согласились предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что этот же статус может получить и Грузия, но для этого стране нужно выполнить ряд условий.