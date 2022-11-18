Нужно больше оборудования и денег. Киев просит дополнительной поддержки у Европы

Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, так и в средствах для закупки дополнительных объемов газа — об этом 18 ноября заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль. Напомним, вечером 15 ноября и в последующие дни ВС РФ наносили удары по украинским территориям, что привело к обесточиванию половины страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Почти половина энергетической инфраструктуры Украины выведена из строя, констатировал в пятницу, 18 ноября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Выступая в Киеве на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, глава украинского правительства отметил, что республика в этих условиях нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования, так и в средствах для закупки дополнительных объемов газа, а также для большей поддержки энергетического сектора. «Второй фронт против России». Что говорят об этом в Грузии Киевские власти, как утверждает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, добиваются открытия «второго... 18 ноября 17:55

Домбровскис прибыл в Киев 18 ноября, повестка его визита сформирована вокруг темы поддержки Киева со стороны Евросоюза, передает ТАСС.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял о серьезном повреждении примерно 40% всей энергетической инфраструктуры страны.

Массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины начались 10 октября. Напомним, вечером 15 ноября и в последующие дни ВС РФ наносили удары по украинским территориям, что привело к обесточиванию половины страны. «Вызывающее преступление». СПЧ направит видео с расправой над военными РФ по 2000 адресам 18 ноября в соцсетях распространились кадры с расправой над российскими военнопленными... 18 ноября 19:48

Как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «такой маневр нацелен на поражение инфраструктуры, так или иначе связанной с военным потенциалом страны-противника».

Представителя Кремля спросили, как соотносится выполнение целей специальной военной операции РФ в зоне боестолкновений с ВСУ и запуск ракет по практически всей территории Украины. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима»,

— утверждает Песков. Он добавил, что Киев якобы не хочет выходить на переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ говорил, что обесточивание большого количества абонентов является «следствием несговорчивости властей со стороны противника», передает телеканал «360». Военная операция на Украине. День 268-й Минобороны РФ заявило о расстреле российских пленных военнослужащих украинскими солдатами. Глава Совета... 18 ноября 20:39

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября по инфраструктуре страны был нанесен самый массированный удар с начала СВО. В тот день взрывы произошли в Киеве и других крупных городах Украины. Одесса, Николаев, Луцк и Днепр частично остались без электричества. На 80% был обесточен Львов, город также остался без горячей воды и света.

Ряд населенных пунктов в Молдавии также остались без электричества из-за прекращения подачи энергии с Украины. В офисе президента Украины заявили, что считают ракетные удары России ответом на «мощную речь» Владимира Зеленского, произнесенную им на саммите G20.